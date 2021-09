El hombre que se hizo viral por entregar una cena a domicilio a pesar de las inundaciones en Nueva York

Como ya se sabe, el huracán Ida llegó a Estados Unidos, en concreto a la parte noreste del país. Los daños fueron grandes, entre las víctimas y los destrozos materiales, destacaron las escenas peculiares que fueron grabadas, subidas a las redes sociales y que se viralizaron.



Una de estas escenas es de un repartidor de comida a domicilio. Este hombre fue grabado durante la noche mientras realizaba su trabajo, en medio de una gran inundación que afectó a la ciudad de Nueva York.



Este ciudadano desafió a la naturaleza para cumplir con su deber. Los hechos tuvieron lugar en una zona de Brooklyn llamada Williamsburg, sobre las diez de la noche.



Johnny Miller, dueño de un negocio de fotografía independiente, fue el autor del vídeo. Pero no todo quedó en la filmación, sino que al día siguiente esta persona decidió emprender la misión de encontrar al repartidor y darle algo de dinero.





And through it all! @Grubhub delivery still out there bringing your dinner #ida #flooding #brooklyn pic.twitter.com/2baP69JXhW