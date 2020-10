Venden por 130.000 dólares a un gato que "hace milagros"

rusia – La web de anuncios de compraventa Avito publicó recientemente una oferta de una mujer de la ciudad rusa de Novosibirsk que decidió vender a su gato llamado I-Level Vincent, que "cumple deseos" cual genio de la lámpara. Eso sí, los deseos no salen gratis. La dueña pide 10 millones de rublos (unos 110.000 euros) por su mascota, o 2.000 rublos (22 euros) por tan solo mirar al felino. Según contó la mujer al diario ruso Komsomólskaya Pravda, descubrió las habilidades milagrosas de Vincent por pura casualidad. "Necesitaba un piso, y un día le dije a Vincent en broma: ¡Cumple mi deseo! Y prácticamente al día siguiente me di cuenta de que todo iba a cumplirse", dijo Yelena. "Se siente enseguida que los acontecimientos empiezan a tomar el rumbo necesario, y en un mes ya tuve el piso", agregó. La dueña del gato "milagroso" no precisó cómo obtuvo su nuevo piso, pero lo importante es que justo después de la solicitud el dinero fluyó tanto que Yelena logró comprar un piso más, y luego un coche. Cree que Vincent heredó el don mágico de su madre Octaviante Lolita, que "era como una verdadera bruja, negra como el carbón". Lo compraron en 2011 cuando tenía nueve meses y desde entonces vive con la familia de Yelena, nueve años después. ¿Por qué decidió vender ese verdadero tesoro, si de verdad es tan mágico como dice? Según explicó, el gato solo cumple tres deseos y su familia ya ha agotado su cuota, así que ahora quiere que Vincent haga feliz a más gente. "Tratamos de pedir un cuarto deseo, y no sale. Pero si Vincent tiene una misión así, que pase al próximo dueño y siga cumpliéndola, porque eso está genial", señaló.