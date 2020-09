Una mujer obliga a su hija vegana a cocinar carne como castigo

ee.uu. – Una mujer obligó a su hija vegana de 16 años de edad a cocinar carne como castigo después de que esta tirara una gran cantidad de comida que la madre había preparado para varios días. En una publicación compartida la semana pasada en Reddit, la usuaria AmItheAsshole relató que su hija es vegana desde hace aproximadamente un año y que los demás miembros de la familia han tratado de apoyarla en su estilo de vida. La madre contó que ahora, cuando prepara carne, siempre separa una parte de la comida que no contenga productos de origen animal. Así, hace dos semanas, la mujer preparó una olla grande de chile con carne y una versión vegana del mismo plato para su hija. Sin embargo, al siguiente día, el chile con carne había desaparecido de la nevera porque la adolescente consideró que sus familiares estaban siendo "demasiado insensibles" con ella y porque el olor de la carne le provocaba náuseas. Como castigo, su madre le dio una lista de la compra y la receta de ese plato para que lo preparara ella misma. Pese a que la menor protestó, lloró y suplicó que no la obligara a hacerlo, la mujer no dio su brazo a torcer. La publicación recibió más de 21.000 votos y más de 5.000 comentarios en Reddit, donde la mayoría de los internautas apoyaron la postura de la progenitora y criticaron la actuación de la hija. Incluso algunos veganos censuraron la acción de la menor por tratar de obligar a otras personas a que adopten su estilo de vida.