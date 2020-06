Una mujer roba una tarta de queso en las protestas de EE.UU.

EE.UU. - En plenas protestas callejeras por la muerte de George Floyd a manos de un policía estadounidense, quien ha sido condenado por asesinato, y que se están produciendo por todo el país, una mujer encapuchada decidió aprovechar el caos que azotó la ciudad de Seattle (Washington) para robar en una tienda una dulce tarta de queso.





Obviously I'm totally opposed to the destruction of private property and looting.



But girl — go get yourself a damn cheesecake.#CheesecakeFactory #LootCrew pic.twitter.com/vjCVzTXrwW