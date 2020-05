Manda una tonelada de cebollas a su expareja en señal de venganza

china – Una mujer compró una tonelada de cebollas y se las mandó por correo a su exnovio como venganza para que llorase igual que ella lo había hecho tras romperse la relación. La mujer, de origen chino identificada como Zhao, pasó una mala temporada después de haber roto con su novio por una infidelidad, informó el Daily Mail. Durante este tiempo, la joven lloró amargamente por lo que decidió comprar mil kilos de cebollas y enviárselos a su exnovio para que sintiera lo mismo. El cargamento fue depositado en el pasillo de la casa del joven, ubicada en Zibo, al este de China, y los vecinos no dudaron en inmortalizar el curioso momento que compartieron en la red social Weibo. Junto al envío Zhao escribió una nota: "He llorado durante tres días, ahora es tu turno". La antigua pareja de la mujer dijo que fue él quien puso fin a la relación porque en su opinión Zhao era una "soberbia". "Es una dramática, y dice a todo el mundo que no he llorado por ella desde que rompimos", dijo. "¿Acaso soy una mala persona por no llorar?", declaró.