Los gatos de una reportera se enzarzan en una pelea en pleno directo

Filipinas - Las mascotas de una reportera filipina se enzarzaron en una pelea mientras la periodista informaba para un programa de televisión en directo. La reportera Doris Bigornia trataba de entrevistar a un empresario del país de manera telemática cuando sus dos gatos, Bella Luna y Nala, comenzaron a enzarzarse en una pelea sobre la estantería de la casa, justo detrás de la periodista, informa New Zealand Herald. En las imágenes se puede escuchar a los gatos maullar de manera feroz mientras sacan las uñas a pasear. "Mis gatos no se relajan", escribió Bigornia en un mensaje publicado en Twitter donde compartió la imágenes, que no tardaron en hacerse virales.