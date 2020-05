Diseñan una mascarilla con apertura para beber con pajita en los bares

EE.UU. Una diseñadora estadounidense ha creado unas mascarillas faciales con una pequeña apertura en la zona de la boca para poder introducir una pajita y disfrutar de los cócteles y bebidas en los bares.

A pesar de que la artista Ellen Macomber advirtió de que no es una experta en sanidad, por lo que sus mascarillas no pueden considerarse un arma infalible contra el coronavirus, ha vendido todas sus existencias.

"Las mascarillas faciales de tela no le protegen del covid-19", advierten desde su sitio web. "Ya sean las mascarillas faciales de tela o cualquier otro tipo, con o sin agujero no protegen de la enfermedad", inciden. Sin embargo, Macomber ha conseguido vender todo su stock. "Debido a la alta demanda, las únicas mascarillas para pajitas disponibles para pedidos anticipados serán los colores sólidos de lentejuelas", avisan desde la tienda on line de la artista. Cada mascarilla tiene un precio de 30 dólares.