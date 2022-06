Shakira descubrió la infidelidad, ¿por una agencia de detectives?

La separación de Shakira y Piqué se ha convertido en uno de los temas 'bomba' del año y no para de acaparar titulares alrededor de todo el mundo y los fans de la ex pareja quieren saber hasta el último detalle de los motivos que han motivado la separación de ambos.



El pasado 4 de junio la pareja envió un comunicado en el que confirmaban el fin de su relación y pedían privacidad en estos momentos, especialmente por el bien de los dos hijos que tienen en común.



"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Pedimos privacidad en este momento por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad. De antemano, gracias por su comprensión y respeto", rezaba el mensaje conjunto.



Desde entonces mucho se ha hablado acerca de las razones de la ruptura, aunque la teoría que suena con más fuerza es la de una posible infidelidad del jugador del FC Barcelona.





ASÍ DESCUBRIÓ SHAKIRA LA INFIDELIDAD DE PIQUÉ

Según el programade Univisión,, aunque ess de con otra mujer, que no saldrán a la luz porque la cantante pagó por ellas y prefiere mantenerlas en la privacidad, según informaron en 'El Gordo y la Flaca'.El periodista,y el paparazzi,, Shakira probablemente se está enterando de esto ahora€ Shakira no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que esta noticia saliese", explicó el paparazzi."En el momento que sale lo de la chica yo me pongo a averiguar quién es la chica.que frecuenta mucho Gerard", añadió sobre el asunto.Por el momento, no parece que haya ninguna prueba contundente que confirme la infidelidad, aunque está sobre la mesa como la principal causa del fin del romance tras 12 años juntos.