Beckham desvela una de sus manías que consigue poner de los nervios a Victoria 

David y Victoria Beckham llevan juntos toda una vida, la ex 'Spice Girl' y el deportista se casaron hace casi 23 años y desde entonces no se han separado ni un segundo, convirtiéndose en uno de los matrimonios más estables y sólidos del panorama celebrity.



Sin embargo, nunca han ocultado que detrás de su imagen de familia ideal son un matrimonio como cualquier otro con sus más y sus menos y la convivencia no siempre es perfecta, aun así, David y Victoria siguen tan unidos como el primer día en lo bueno y en lo malo, y es que los últimos tiempos no han sido los mejores para la familia que ha sufrido un intentó de robo en su casa de Inglaterra mientras la pareja y su hija pequeña, Harper, se encontraban dentro y también tuvieron que enfrentarse a una acosadora del exfutbolista que llegó a intentar llevarse a su hija del colegio.



Pero dejando al margen los malos momentos, el matrimonio ha sabido adaptarse y valorar las virtudes y también los defectos del otro a lo largo de los años, todos, excepto una costumbre del futbolista que sigue poniendo de los nervios a su mujer sin importar el tiempo que pase.





