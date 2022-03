La mansión de los Beckham, asaltada con la familia dentro 

Los Beckham se han llevado un buen susto mientras se encontraban tranquilamente en su casa.



La familia ha sido la última víctima de los robos que proliferan cada vez más en las viviendas de los futbolistas y que los han obligado a tomar medidas extra para mantenerse a salvo, tanto ellos como sus familias.





ASALTO A LA MANSIÓN DE LOS BECKHAM

¿CÓMO OCURRIÓ EL ROBO?

La mansión que David y Victoria poseen en el exclusivo barrio londinense deha sido elLa propiedad, valorada en unos 47 millones de euros,, concretamente el exfutbolista y la diseñadora junto a su hija pequeña,, de diez años, que se hallaban en la planta baja de su domicilio.Sin embargo, pese a encontrarse en la mansión, parece ser que no se enteraron de nada, de hecho siguieron con su rutina cotidiana hasta que su hijo, de diecisiete años, volvió a casa.e incluso con cristales rotos en el suelo y avisó a sus padres.David, ya consciente de lo que había ocurrido, intentó buscar al ladrón con la ayuda de su hijo, mientras Victoria se quedaba con la pequeña Harper esperando a la policía.Según los datos que han trascendido hasta el momento,, cuandoy se hizo con un suculento botín valorado en miles de euros entre el que se encontrarían aparatos electrónicos, accesorios y ropa de diseño.Por ahora, no se sabe si el ladrón terminó su tarea tal y como la había organizado o fue interrumpido en algún momento y tuvo que huir antes de lo previsto, lo que sí es probable, es queen el mismo barrio esa noche.Tal y como informan varios medios británicos,por lo sucedido en su casa, para la que habían obtenido recientemente un permiso del Royal Borough de Kensington y Chelsea para realizar algunas reformas.Además,, según algunas informaciones,, un espacio blindado desde el que se puede pedir ayuda a través de un sistema de comunicación instalado dentro.Por suerte, la familia no tuvo que llegar hasta el extremo de entrar en ese espacio y