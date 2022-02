Ana Obregón, Javier Bardem o Chenoa: los famosos apoyan a Ucrania tras la invasión rusa

El conflicto en Ucrania ha conmocionado a la opinión internacional y numerosos países de Occidente han manifestado su rechazo a la invasión rusa.



Los famosos también han mostrado su afecto al pueblo ucraniano. Una de las primeras en salir fue Ana García Obregón, que rechazó el ataque: "Condeno enérgicamente cualquier tipo de guerra, pero que en pleno siglo XXI, Rusia Ataque a Ucrania es inadmisible. ¿Qué está pasando con los seres humanos? Hoy mi corazón está con el sufrimiento del pueblo ucraniano. Putin eres un asesino".





?? Javier Bardem @BardemAntarctic, actor español, se encuentra protestando frente a la embajada Rusa en Madrid: "Estoy aquí para demostrar mi condena a la acción bélica de la Federación Rusa contra Ucrania, sobre Ucrania". pic.twitter.com/4AISVOlWlF — Dheys Rios Acosta (@DheysRioz) February 24, 2022

Sean Penn in Ukraine filming documentary as Russia invades https://t.co/gzqRyhwdey pic.twitter.com/C9JXKcTtve — New York Post (@nypost) February 24, 2022

Otro de los que han condenado la invasión es. El actor se acercó hasta la embajada de Rusia en Madrid para mostrar su total desacuerdo con las acciones que ha tomado ese país. "Es una verdadera atrocidad que compete a Europa como nación, y más que nada, también pensar en la gran ola de refugiados que va a producir este desastre bélico", declaró.El cantante, conocido por ser el intérprete de 'Todo de ti', fue más escueto pero con su "#Noalaguerra" en Twitter dejó muy clara su posición.El que ha ido más allá esy "contar la verdad" de lo que está ocurriendo. Sin embargo, no ha sido un mero impulso sino que el actor ya llevaba meses preparando su viaje.El príncipeno han temido en apoyar de forma pública a Ucrania. Lo han hecho en un escueto comunicado publicado a título personal que reza así: "El duque y la duquesa de Sussex y todos nosotros en Archewell nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania en contra de esta violación del derecho internacional y humanitario, y animamos a la comunidad mundial y a sus líderes a hacer lo mismo".Pero el apoyo a Ucrania está siendo masivo., Kiko Rivera, Paula Echevarría, Angelina Jolie, David Bisbal o Santiago Segura han coincidido en su "no a la guerra".ha sido una de las más tajantes. "Me duele en el alma que todavía estemos en esta situación. No puede ser que el ser humano aún no tenga conciencia de que una guerra significa muerte y hambre. Basta ya", ha expresado.