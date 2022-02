Ana Rosa Quintana explica cómo se encuentra y desvela por qué está "rabiosa"

Ana Rosa Quintana siempre está al día de la actualidad. Lleva décadas siendo la 'reina de las mañanas' como presentadora de programas matinales en televisión, y tras cuatro meses apartada de su trabajo ha querido compartir cómo se encuentra a través de las redes sociales y ha dejado claro lo que más echa de menos de su trabajo.







"Lo que más me preguntáis: ¿cómo estás?", escribe la comunicadora en un post en su cuenta de Instagram, en el que también admite que "e, trabajando la paciencia y", confiesa junto a una fotografía en la que aparece muy sonriente luciendo una sudadera con la cara de Kate Moss.La presentadora de Mediaset ha querido contar a sus 'followers' algunas cosas que ha cambiado durante este tiempo alejada de los focos y, a lo natural y ecológico,, todo lo procesado, las grasas,", comentaba Quintana.y además de recibir los ánimos de sus fans, también han sido muchos los rostros conocidos que han querido dedicar unas palabras a la madrileña, entre ellosque escribía "Qué ganas de verte en el ruedo!!! Estás radiante Ana!!!??",que le dedicaba un bonito piropo: "Estás estupenda ??", oque hacía alusión a la nueva 'vida sana' de la periodista: "Pues te tocará hacer ensaladilla para los demás! ???????? UN CAMIÓN DE BESOS!!!", comentaba el escritor.No es ningún secreto queo. De hecho, ella misma reconoce en su último post la rabia que le da no poder estar en el plató de su programa, y no es para menos.La presentadoray también de opinar sobre ellos.Seguro queen su programa y que estuvo conducida por Joaquín Prat, aunque no es el único tema que le da rabia perderse.que se ha desatado entre Casado y Ayusoen su programa.Sea como sea, parece quedel cáncer de mamá que sufre por segunda vez y ya, tal y como informó hace unas semanas,y se estima que el tratamiento se alargue hasta mediados de año.", comentaba a sus seguidores en redes.