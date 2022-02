Dulceida se atreve a hablar de sus graves problemas con el clítoris

Hay personas que narran su vida en las redes sociales, y más cuando las redes sociales, Instagram especialmente, se convierte en su modo de vida. Es el casi de los y las influencers, y en España una de las más conocidas es Aida Domenech, conocida como Dulceida, que ha sido capaz de alcanzar más de 3 millones de seguidores en Instagram.



En esta red Dulceida publicó un acontecimiento tan importante e íntimo (y que causó un enorme revuelo) como la ruptura con su novia Alba Paul el pasado mes de octubre después de siete años de relación, pero ahora ha compartido con sus fans un momento todavía más íntimo.



La catalana ha narrado casi en directo los graves problemas que ha sufrido con su clítoris. Tras desvelar que había pasado la noche en Urgencias a causa de una infección, la avalancha de mensajes que recibió preocupándose por su salud le obligó a concretar de qué se trataba. Pese a que avanzaba que el tema era "un poco tabú", se soltó asegurando que "nos pasa a todas, todas tenemos vagina y voy a hablarlo".





La cuestión es que en el viaje de vuelta de una escapada a Dubái, el pasado sábado Dulceida. Ya en España, como el dolor no remitía, decidió ir al ginecólogo, donde no le dieron demasiada importancia. "s y me recetó óvulos. Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía, era un dolor en el clítoris brutal".La catalana hizo caso a la doctora y siguió su tratamiento, además de tomar ibuprofeno, pero"Me da vergüenza decir esto, pero al final todas lo tenemos, ¿no?lo más grande que os podáis imaginar, un dolor increíble... Y hoy ya, directamente, no puedo andar, no puedo moverme, me cuesta levantarme, por eso me han pinchado", relató muy gráficamente.Tampoco entonces consiguió un diagnóstico muy claro.algo que a Dulceida no le hacía ninguna gracia. "Si la primera vez que fui a Urgencias me hubiesen mirado bien, porque claramente no era candidiasis, no hubiese llegado a estar así", se lamentaba la influencer.Afortunadamente para Dulceida, este viernes ha llegado la mejoría. "porque aparte del alivio del dolor, así no me tienen que intervenir", ha afirmado en sus stories de Instagram. "Poco a poco el tratamiento está haciendo efecto.Bueno, de los peores", ha explicado, mucho más sonriente.