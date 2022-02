Linda Evangelista explica las secuelas irreversibles del tratamiento que desfiguró su cuerpo

Linda Evangelista fue una de los miembros de la generación de modelos más cotizadas del mundo, ahora décadas más tarde de haber saboreado las mieles del éxito, la canadiense lleva años alejada de la vida pública, concretamente desde 2015, debido a los efectos secundarios que le provocó un tratamiento estético que salió mal y que le dejó secuelas irreversibles.



Siete años después, la modelo por fin se ha sentido con fuerzas para mostrarse al natural y ha decidido conceder una entrevista a la famosa revista 'People', en la que asegura que ya está "cansada de esconderse".





LINDA EVANGELISTA REAPARECE PARA CONTAR SU HISTORIA

y ha rememorado lo mucho que ha cambiado su vida desde que se sometiera a un tratamiento estético que no salió como se esperaba."Me encantaba subirme a la pasarela. Ahora", ha explicado 'People', medio para el que ha posado por primera vez en exclusiva.La modelo desvela que. por valor de 50 millones de dólares, unos, por el tratamiento estético que la empresa le realizó en siete sesiones entre 2015 y 2016.Dicho tratamiento llevaba por nombrey se vendía comoen la que supuestamente se "congela" la grasa corporal.El resultadoque le ha provocado, y la ha llevado a ser incapaz de encontrar las fuerzas necesarias para volver a trabajar.. No podía más con este dolor.", aseguraba una de las supermodelos más famosas de los 90.también ha querido compartir en la entrevista para 'People' como, tan solo tres meses después de la primera sesión cuandocomo los muslos, la papada o el costado.La canadiense explica que e, lejos de eliminar la grasa localizada esta estaba creciendo y endureciéndose hasta volver insensibles algunas partes de su cuerpo.l", desvela la maniquí y confiesa que comenzó a seguir dietas estrictas y a practicar ejercicio e incluso llegó a dejar de comer y "".En junio de 2016,, un efecto adverso de la criolipólisis a la que se estaba sometiendo,que le había realizado el tratamientoa la modelo aque ella se negó a firmar y prefirió costearse ella misma la intervención.Sin embargo,y solo unos meses más tarde volvió a sufrir el mismo problema.. Los bultos son protuberancias duras y al caminar con un vestido,. No es como grasa suave, sino que está dura", relata Evangelista que revela que incluso ha afectado a su postura corporal, un bulto bajo los brazos le impide bajarlos de manera normal.Ahora, Linda busca recuperar la confianza en sí misma aunque admite que "", y "No creo que los diseñadores quieran vestirme con esas cosas", refiriéndose a los bultos de su cuerpo."¿Por qué necesitamos hacerle esto a nuestros cuerpos?y que hay cosas que cambiarían mi cuerpo,", concluye la de St. Catharines, que confiesa que se siente como si hubiera perdido su identidad y asegura que