Katy Perry y la glamourosa segunda vida de sus test de antígenos

Desde que la pandemia llegó, todo el mundo se ha acostumbrado a incluir hábitos y objetos en sus vidas que antes hubieran sido impensables. Mascarillas, gel hidroalcohólico, distancia social etc., y entre todos ellos hay uno que ya es un elemento más en prácticamente todas las casas en algún momento, el test de antígenos.



Durante las pasadas Navidades se convirtieron en uno de los productos más vendidos a nivel mundial.



Los famosos tampoco han escapado de esta 'nueva normalidad' y los ya 'famosos' test también son parte de su vida, buena prueba de ello es Katy Perry.



La popular cantante californiana mostraba este fin de semana, a sus más de 150 millones de seguidores en Instagram, la forma más glamourosa de reutilizar estos test.





LA CURIOSA SEGUNDA VIDA DE LOS TEST DE ANTÍGENOS

LA NATURALIDAD ES UNO DE SUS FUERTES

y parece que los nuevos elementos que ha traído consigo la pandemia han conseguido que muchos intenten reutilizar alguno de esos objetos.Las obras con mascarillas están a la orden del día, peroque se le ha ocurrido, una vez que han cumplido su función inicial comprobar si quién lo utiliza se ha contagiado de coronavirus o ha tenido suerte.estadounidensey, para su cita en el conocido programa americano, sorprendióLos pendientes escogidos por Katy, aunque eso sí,, uno de ellos rojo y colocado en el centro del test.La intérprete de 'California Gurls' no solo los lució durante el show televisivo, tambiény dar, así, ideas a sus seguidores.Sin duda, la original forma de reutilizar estos testa las que seguro que les ha encantado la idea y, además, han encontrado la forma de parecerse un poco más a su ídolo.nunca ha sido una de esas celebrities a las que la fama se le ha subido a la cabeza. Ellay nunca tiene reparo en contar que a ella también le ocurren cosas tan normales como a cualquiera.La californiana, este año,debido a las medidas contra la Covid-19, pero, aun así, las disfrutaron como nunca junto a su hija Daisy Dove que ya tiene 16 meses: ". Mi hija tiene ya 16 meses y es consciente de los regalos y de todo lo demás. Nos pusimos nuestras pijamas navideñas y", decía la artista.Con la misma naturalidad, en una entrevista para 'Heart Radio',, como todas las parejas:"Oh, Dios mío, le encanta limpiarse los dientes y lo agradezco porque algunas parejas no lo hacen y me parece asqueroso. Él tiene unos dientes brillantes.", desvelaba Katy, y algo de razón debe tener porque, según confesó en la entrevista,