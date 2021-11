La reina Letizia, maltratada para una exposición contra la violencia machista

Un artista italiano, Alexsandro Palombo, se ha servido de personalidades femeninas mundialmente conocidas para concienciar sobre la violencia machista. Así, ha utilizado fotos de mujeres famosas y las ha retocado para que parezcan maltratadas con la cara amoratada y ensangrentada, y con el resultado ha montado una exposición que pretende hacer ver que la violencia de género no entiende de clases sociales y que cualquier mujer puede convertirse en víctima.



Entre las participantes están la reina Letizia, Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea), Christine Lagarde (presidenta del Banco Central Europeo), Kamala Harris (vicepresidenta de Estados Unidos), Hillary Clinton (excandidata a presidenta de EEUU), Kate Middleton (duquesa de Cambridge) y las políticas francesas Anne Hidalgo y Marine Le Pen.





La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 'maltratada' para la campaña. Foto: Alexsandro Palombo

Los carteles, con fotos individuales, vienen acompañadas por el siguiente texto (traducido del inglés):Y añade: "La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos que ha permanecido mucho tiempo sin condena. Sólo unos pocos de los agresores se enfrentan a un juicio, y aún menos son condenados".La exposición, que arrancó en Milán, estáy ahora mismo se puede visitar en Los Alcázares (Murcia).para concenciar sobre esta larca: anteriormente ya empleó fotos similares de Angela Merkel, Michelle Obama, la propia Ursula von der Leyen, Angelina Jolie o Miley Cyrus para una campaña con el lema Just because I am a woman (simplemente porque soy una mujer).