El rey se monta por primera vez en un autobús urbano a sus 53 años

Dentro de esos actos protocolarios que los reyes suelen protagonizar para aparecer más cercanos al pueblo llano, como visitar escuelas, recorrer pueblos perdidos, ver cómo se recicla el vidrio o asistir a la inauguración de una escuela, este lunes Felipe y Letizia se subieron a un autobús urbano.





El rey de España se ha subido hoy a un autobús urbano. Por primera vez en su vida. ¡POR PRIMERA VEZ!

Tiene 53 años.

Este tipo de detalles demuestra lo lejos que está este Jefe del Estado de la gente común. https://t.co/Zy0GuMPNT4 — Joaquín Urias (@jpurias) November 15, 2021

- Esto un autobús, Felipe.

La gente lo usa para ir al trabajo.

- ¿Qué es eso?

- Un vehículo que transporta muchas personas en vías urbanas.

- El autobús no. Lo otro. pic.twitter.com/vIGJxSDVGe — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 15, 2021

Por favor, la cara de miedo del rey por subirse a un autobús -vacío- por primera vez en sus 53 años. pic.twitter.com/YRTuOGUg2A — Javier Durán (@tortondo) November 15, 2021

-Menos mal que llevamos mascarillas, cari.

-Si, porque huele a trabajador que apesta. pic.twitter.com/WLlAZsOxCK — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) November 16, 2021

Loable acto para mezclarse con la gente trabajadora pero en el que lo que más llamó la atención fuede esas características. A sus 53 años. Bien es cierto que su seguridad, desde niño, le obliga a desplazarse en coche o avión oficial, pero no deja de ser sorprendente que en más de medio siglo de vida nunca haya vivido una experiencia como esa. Y que además lo verbalice, un comentario que le aleja de una gran parte de la sociedad que se desplaza a diario en transporte público.Eso sí, para su esposa la experiencia no fue novedosa. Al parecer,cuando dejó Oviedo para iniciar una nueva vida en la capital de España e incluso a veces para desplazarse a Televisión Española, donde trabajaba en los Servicios Informativos antes de conocer al entonces príncipe Felipe.Ambos se subieron en esta ocasión a un autobús, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para conmemorar el. La situación no pasó desapercibida para muchos tuiteros, que se sorprendían al ver las imágenes de las autoridades en un autobús semivacío, cuando lo habitual es que los estudiantes y trabajadores se hacinen en ellos como sardinas en lata. Y que desplegaron su humor y su ironía en numerosos