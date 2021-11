Britney Spears libre: la jueza ordena el fin de la custodia legal

La ícono del pop estadounidense Britney Spears volvió este viernes a ser "libre" tras más de 13 años, después de que una jueza pusiera punto final a la tutela legal sobre su persona y su patrimonio, valorado en unos 60 millones de dólares.



En declaraciones a la prensa tras el fallo, el abogado de la artista Mathew Rosengart precisó que la decisión judicial entra en efecto "de inmediato", tanto en lo que se refiere a la custodia legal de la persona, como la del patrimonio.



"Lo que sigue ahora para Britney, y esta es la primera vez que se puede decir esto en aproximadamente una década, depende de una sola persona: Britney", dijo Rosengart a la salida de la Corte Superior de Los Ángeles, donde recibió una fuerte ovación de los centenares de seguidores de la cantante congregados en el lugar.



Rosengart aseveró estar muy orgulloso del "coraje, aplomo y valentía" de Britney durante el proceso judicial y señaló que el testimonio de la artista ha ayudado a arrojar luz sobre el abuso de las tutelas legales en EE.UU.





Good God I love my fans so much it's crazy ???? !!! I think I'm gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever € praise the Lord € can I get an Amen ?????????? ???? #FreedBritney



??: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L