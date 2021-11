La premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai se casa por sorpresa

La premio Nobel de la Paz de 2014, la activista paquistaní Malala Yousafzai, se ha casado por sorpresa en el Reino Unido, donde habitualmente reside, según ha anunciado ella misma en sus redes sociales.



"Hoy marca un día precioso en mi vida. Asser y yo nos casamos para ser compañeros de por vida", escribió la defensora de los derechos de las mujeres, de 24 años, en su cuenta de Istagram.





Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

