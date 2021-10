El alegato viral de Laura Pausini en favor de las parejas homosexuales

Hay vídeos que se hacen virales en cosa de minutos y otros que se popularizan, cosas de internet, años después. Es lo que ha pasado con una entrevista a Laura Pausini de hace ocho años que ha revolucionado Twitter ahora, pero con un mensaje que la cantante mantiene: su alegato en defensa de la comunidad homosexual.



En la conversación que mantuvo entonces (el 6 de noviembre de 2013) en televisión en un late night con el presentador mexicano René Franco, al que dedicó algún que otro zasca, la italiana aseguraba que no pensaba casarse con su novio mientras su mejor amiga, lesbiana, no pudiera hacerlo también en su país.



Esa afirmación causó dos cuestionables reacciones en el entrevistador: en primer lugar se asombró de que tuviera una amiga lesbiana y, además, le pidió con un "no me asustes" que le confirmara que a ella le gustan los hombres, algo que no gustó a la solista, que siempre ha hecho gala de su compromiso por la igualdad y de su feminismo. De hecho en 2016 estrenó un vídeo musical dedicado a la aceptación de las parejas homosexuales, Nuestro amor de cada día.



Y es que René Franco no entendía cómo Pausini, que llevaba entonces ocho años con su novio, Paolo Carta y que ese mismo año tuvo a su primera hija, no se decidía a pasar por el altar. La cantante fue contundente. "Yo vengo de una tierra que se llama Italia en el que los seres humanos no tienen el mismo derecho a ojos de la ley cuando hablamos de casarnos. "Pero por qué dividir heterosexuales y homosexuales?", se preguntaba Pausini".





exacto, ella no quería casarse hasta que su amiga no tuviera los mismos derechos que ella pic.twitter.com/qB5NA8lu0R — euge ?? (@eugeftpausini) October 27, 2021

Pero el presentador seguía erre que erre. "Pero Laura, no me asustes, tú eres niña y tu novio es niño. Lo cual hasta donde yo sé sí te permite contraer matrimonio en Italia", insistió, ante lo que. "Si mi mejor amiga quiere casarse pero no puede porque es lesbiana, yo no me voy a casar"."¿Tu mejor amiga es lesbiana?", preguntó incrédulo Franco, algo que encendió más a Pausini y le llevó a pasar al ataque. "Sí, tengo varias amigas lesbianas, varios amigos homosexuales, ¿qué problema hay? Atención René, pórtate bien, eh, porque".Esto sucedió en 2013, pero en 2021 Laura Pausini sigue siendo la pareja de Paolo Carta y sigue sin casarse con él. "Es una cosa de derechos humanos, enfrente de Dios yo estoy casada con él en el momento en el que elijo estar con él, vivir juntos y no traicionarlo., si el documento es una cosa realmente real, burocrática, lo haremos cuando sea necesario y también como protesta. Si mis amigos gays no se pueden casar por qué yo me voy a casar", concluyó.