Pablo Zubiri: "Vivir de la música en este país es muy complicado"

En la actualidad, Zubiri compagina sus estudios de Ingeniería industrial en Donostia con los conciertos y con la subida de vídeos a su cuenta de Instagram. El pasado mes de abril, el grupo Taburete, y más en concreto su vocalista Willy Bárcenas, le ofreció tocar un tema en el concierto que ofrecieron en el palacio de congresos Baluarte de Pamplona. Un sueño hecho realidad para este joven y prometedor batería navarro.

¿A qué edad comenzó a tocar la batería?

Empecé muy pronto, a los seis o siete años. Mi abuelo me regaló un tambor y en casa de mi tío había una batería. Esos fueron los principales motivos, creo. Siempre he sido muy fan de la percusión. Cuando escuchaba una canción trataba de replicar el ritmo con los cubiertos en la mesa o con las manos si iba en el coche.

¿Tiene estudios musicales o toca de oído?

Recibí clases, tanto de percusión y batería como de lenguaje musical, en la escuela de música del colegio Irabia de Pamplona, donde pude adquirir una técnica de manos y muñecas muy buena y que hoy agradezco. Más tarde pasé a dar clases particulares con Julen Arbiol y Marcos Martínez, dos baterías referentes en Navarra de los que he aprendido muchísimo.

¿Cuántas horas ensaya?

Menos de las que me gustaría (risas). Es uno de los inconvenientes de vivir fuera de casa durante el curso. Al no tener la batería en Sanse estoy muy limitado. Solo ensayo los fines de semana que vuelvo a casa. No obstante, intento exprimir al máximo los ensayos para seguir mejorando.

¿Qué se necesita para ser un buen batería?

Dominar el instrumento, disponibilidad y saber adaptarse. Al final, el batería es uno más en la banda. Puedes ser el mejor en cuanto a técnica, pero si no encajas bien en el grupo eso no sirve de nada.

¿Cuál es el estilo de música con el que se siente más identificado?

El pop y el pop-rock.

¿Tiene influencias musicales de algún grupo?

Sí, siempre he sido muy fan de El Canto del Loco y de Blink-182.

Será usted uno de los baterías más jóvenes de todo el Estado...

Así es, aunque ahora llega una generación muy buena de músicos, una generación preparada para renovar y continuar con el sector el día de mañana.

¿Cuesta hacerse un hueco en esta profesión?

Sí, pero como cualquier cosa en la vida, con esfuerzo y trabajo se consigue.

Por cierto, la guitarra es el instrumento que toca más gente, ¿cuál es el motivo?

La comodidad. La guitarra es un instrumento, en proporción, mucho más barato que la batería, y además puedes tocarla en cualquier sitio. La batería ocupa mucho espacio, es difícil de transportar, y sobre todo necesitas un cuarto insonorizado o algo aislado para tocar.

¿Hay mucha competencia en su gremio?

Hay muchos músicos, pero también hay muchos cantantes y bandas con los que tocar. No creo que haya competencia; al revés, entre nosotros nos ayudamos.

¿Cuál es el mejor solo de batería que ha escuchado jamás?

El que tocaba Phil Collins con Chester Thompson al comienzo de sus conciertos en la gira de 2004.

¿Cómo ve el panorama musical ahora mismo?

Se está exagerando todo demasiado y se está perjudicando al sector. Está claro que hay que tener cuidado en estos tiempos de pandemia, pero no entiendo algunas medidas, como estar sentado durante todo un concierto con distancias extremas entre silla y silla, y luego vamos todos en el bus o en el metro de pie y apelotonados.

¿Hay que salir de Nafarroa para triunfar?

Yo diría que sí. Es verdad que ahora con las redes sociales el alcance es brutal y no sabes en qué parte del mundo te están viendo, pero bueno, ciñéndonos a España, todas las discográficas y grandes grupos están en Madrid. Es ahí donde se organizan y se ensayan las grandes giras.

Actualmente se encuentra cursando un grado de Ingeniería industrial en Donosti, ¿preferiría vivir de la música antes que de la ingeniería?

Está claro que disfrutaría mucho más, al menos ahora. No obstante, y dadas las circunstancias actuales, vivir de la música en este país es algo muy complicado, y además te tiene que acompañar la suerte. La ingeniería siempre me ha llamado la atención y tenía muy claro lo que quería estudiar.

Cuando el grupo Taburete escuchó la versión que hizo usted de su tema 2018: Odisea en el espacio le invitaron a tocar esta misma canción en el concierto que ofrecieron en el Baluarte. Le habría mucha ilusión tocar con ellos, y además en su casa, en Iruña...

Fue una experiencia inolvidable. Tocar en directo con uno de tus grupos favoritos es un sueño hecho realidad. Aparte de ser una banda magnífica, son personas maravillosas.

Tiene una cuenta en Instagram donde cuelga pequeños clips musicales de conocidos artistas...

Siempre me ha gustado tocar la batería sobre canciones que me gustan o que escucho en la radio. Decidí empezar a grabar todo en vídeo y compartirlo en Instagram (@zubiridrums) por pura pasión, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida.

En algunos de estos clips se le ve haciendo malabarismos con las baquetas, ¿también es un poco showman?

Exacto. Quería que mis vídeos fueran distintos, especiales, por eso intento hacer cosas que se salgan de lo habitual: malabarismos con las baquetas, vídeos en movimiento, etc.

Desde hace un tiempo forma parte del grupo Black Friday, ¿cómo entró en esta banda?

Gracias a las redes sociales. El anterior batería había tenido que abandonar la formación por motivos personales y al ver uno de mis vídeos contactaron conmigo. De esto hace ya más de tres años.

¿Les gusta a sus padres que pertenezca a un grupo de música siendo tan joven y todavía estudiando?

Sí, y de hecho son mi mayor apoyo y los fans número uno del grupo (risas). Sin ellos no habría llegado a conseguir todo esto.

¿En qué momento se encuentra la banda?

El grupo tiene cinco años y una larga trayectoria. Tenemos más de doce temas publicados y otros tantos esperando a ver la luz. Ahora mismo estamos preparando los próximos conciertos y planificando lo que queda de este año y cómo será el próximo.

¿Les contratan fuera de Nafarroa?

Sí, hemos tocado también en el País Vasco y en Madrid y muy pronto nos podrán ver también en otras partes del país.

¿Qué set le acompaña en sus directos?

Siempre voy acompañado de mi Pdp Concept Maple by DW y parches Colortone de Remo. Le dan un toque muy especial a la batería, ya que son de color azul. Además, tengo mi propio modelo de baquetas personalizadas de Teson Drumsticks, con mi firma y mi logo.

¿Cuál es la canción del grupo de la que más se enorgullece como batería?

Sin lugar a dudas La rueda. Es uno de los últimos lanzamientos y mi tema preferido para tocar en directo. Tiene mucha energía.

¿Ha recibido ofertas para tocar en otras bandas?

Así es, y de hecho estoy metido en más proyectos. A veces me llaman para hacer alguna sustitución o cosas por el estilo. Esto es lo bueno de ser batería, que no te limitas tanto como un cantante, que pertenece a un grupo y ya. Casi cualquier batería pertenece a varios grupos o está involucrado en proyectos de distintos estilos, y trabajar con distintas personas y diferentes estilos aporta mucho.

Si no formara parte de Black Friday, ¿con qué artista o artistas le gustaría tocar?

Hay muchísimos en este país con los que me gustaría trabajar. Diría por ejemplo Aitana, Pignoise, Taburete, Dani Martín o Nil Moliner. Soy muy fan de sus músicas y compartir escenario con ellos sería una locura.

PERSONAL

Edad: 19 años.

Lugar de nacimiento: Iruña.

Estado civil: Soltero.

Formación: Todos sus estudios los ha realizado en el colegio Irabia de Pamplona. Actualmente cursa el grado de Ingeniería industrial en la Escuela Superior de Ingenieros (Tecnun) de Donostia.

Curriculum profesional: Dada su juventud, y al encontrarse todavía estudiando, los trabajos que realiza son tocar la batería en el grupo Black Friday y gestionar su cuenta de Instagram, donde cuelga las versiones de sus temas musicales preferidos.

Proyectos futuros: Su intención es acabar la carrera, cursar un máster y seguir con la batería.

EN CORTO

¿Una virtud?: "Ser perseverante".

¿Un defecto?: "Ser impaciente".

¿Un vicio?: "Las galletas".

¿Una afición?: "Viajar".

¿Qué valora de la gente?: "La sinceridad".

Un libro: " El diario de Ana Frank".

Una película: " Gladiator, de Ridley Scott".

Una comida: "La sopa de mi abuela".

Una bebida: "Siempre agua".

Un lugar para vivir: "Iruña o Donostia".