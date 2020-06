Miguel Bosé arremete ahora contra las vacunas, el 5G, Pedro Sánchez y Bill Gates

Apenas cinco días después de decir que el coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos", Miguel Bosé ha decidido arremeter contra las vacunas que se están desarrollando para tratar de frenar al Covid-19 y, en especial, contra la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI).



El cantante asegura en su cuenta de Twitter que GAVI, una iniciativa impulsada por la OMS, Unicef o la Fundación Bill y Melinda Gates, es responsable de vacunas fallidas que han causado muchas víctimas en todo el mundo.





La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Además, Bosé señala que Bill Gates, al que llama "el eugenésico", habló en el pasado de la posibilidad de que las vacunas portasen micro chips o nano bots para obtener información de toda la población mundial "con el fin solo de controlarla"."Yy necesidades", afirma el cantante, que también se refiere al presidente del Gobierno, "Pedro Sánchez 'El Salvador'", que "acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista"."Solo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES", concluye su hilo de Twitter el cantante, que al comienzo de la pandemia perdió a su madre, Lucía Bosé, fallecida el 23 de marzo a consecuencia de la Covid-19