Shakira quiere construir muros para alejarse de los padres de Piqué

La ruptura de Shakira y Piqué, tras doce años de matrimonio y dos hijos en común, es cada vez más tensa. Y más aún después de conocer la noticia de que la colombiana tiene pensados proyectos de dividir la casa que comparte con sus padres y sus exsuegros en Esplugues de Llobregat, en Barcelona.



De esta forma, y según la periodista Laura Fa para El Periódico, Shakira busca separar la casa principal de las dos contiguas, hasta ahora intercomunicadas, mediante muros, que también podrían instalarse en zonas comunes como la piscina.



Todas estas tensiones vienen a raíz de la infidelidad de Piqué ya que, además, fue Shakira la que "lo pilló con otra", según Fa en Mamarazzis. La periodista también ha anunciado en una exclusiva que al futbolista, que ahora vive en su antiguo piso en la calle Muntaner, se le ha visto disfrutando de la noche de Barcelona acompañado de una joven de 22 años, cuyo nombre se sabe que comienza por "C".



Así, la letra de la canción de Shakira con Rauw Alejandro, "Te felicito", cobra un mayor sentido al conocer la infidelidad de Piqué: "No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes".





Sin embargo, bajo esas palabras de reproche también se esconde dolor. A pesar del silencio que están guardando ambos implicados, el hermano de Shakira, Tonino, ha declarado que ", es una separación", según Informalia.