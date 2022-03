Christian Gálvez confiesa el robo que le costó un despido

Christian Gálvez no tiene motivos para quejarse. Tras su divorcio de Almudena Cid, el madrileño atraviesa uno de sus mejores momentos tanto en lo personal como en lo profesional.



Compagina su trabajo en la televisión con su programa de radio 'De sábado con Christian Gálvez' en Cadena 100 y su labor como escritor, tiene varios proyectos en mente, y en lo personal ha encontrado de nuevo el amor al lado de su compañera de cadena, Patricia Pardo.



Sin embargo, hasta llegar al momento en el que se encuentra ahora también ha tenido que pasar por etapas más complicadas, precisamente de una de esas épocas de su pasado ha charlado con su compañero Víctor Parrado, aprovechando una noticia sobre un curioso despido, ambos hablaron sobre los despidos a los que tuvieron que hacer frente durante sus primeros trabajos.





DESPEDIDO POR ROBAR

: "Estaba trabajando en una empresa de hamburguesas y llegó la hora de renovarme y me dijeron que no.y me fui al paro con 18 años. A todos los compañeros les dejé una nota", algo bastante normal que no extrañó a nadie, sin embargo, nadie se esperaba lo que su compañero iba a desvelar.cuando tenía 20 años.de estos que tenían cajeros.que se había quedado la película, así que yo", comenzó a explicar el presentador., unilateralmente,. Pero, entonces,en su buzón de voz.. Y sí, l", confesó Christian, que seguro que en aquel momento lo vivió como un momento complicado, aunque con el tiempo se ha convertido en una divertida anécdota de juventud.Ahora,, y, por el momento, todas ellas, un país del que se confiesa enamorado.