El curioso complejo de Elsa Pataky que desapareció al conocer a Chris Hemsworth

Elsa Pataky ha concedido una entrevista a la revista '¡Hola!', la actriz es un icono y un gran ejemplo para muchas mujeres y compagina su papel de madre de tres niños con su trabajo en el mundo del cine y su faceta de empresaria.





ASÍ ES SU 'LIFESTYLE'

UNA INSPIRACIÓN Y UN COMPLEJO

Elsa Patakyy suele practicar el ayuno intermitente."Para mísaludable que doy a mi alimentación, ya que me he acostumbrado a ello y me encuentro muy bien,. Si tengo que saltarlo por razones de viaje, acontecimientos o simplemente porque me apetezca, lo hago sin ningún problema.", declara Elsa en las páginas del citado medio, dejando claro que está muy bien cuidarse, pero tampoco hay que obsesionarse con ello.La mujer de Chris Hemsworthhasta el punto de que ha conseguido que sea su cuerpo quien se lo pida.o ir a montar a caballo, por ejemplo,", comenta dando un fácil ejemplo de cómo incorporar el deporte al día a día para aquellas mujeres que tienen poco tiempo, las escaleras son una buena solución además de las sentadillas, un ejercicio muy completo para las mujeres."Para mí,, para reforzar los glúteos. En el caso de las más jóvenes, para prevenir que se caiga el trasero y, en las de más edad, para tonificar y levantar si ya está caído", explica la actriz.Nadie puede negar que E, algo de lo que también habló en las páginas de la revista '¡Hola!' dando su sincera opinión."Creo que lo que haces,.... Pero, s. En este sentido, sí que te sientes responsable con lo que haces o lo que dices", y aunque admite que ", primero por mí y también por los que me rodean. Y como los años no pasan el balde, me gusta usar productos que te ayudan a mantener un buen aspecto,o", asegura la protagonista de 'DiDi'.Sin embargo,, durante su charla con el citado medio la intérprete desveló uno de sus mayores complejos que, irónicamente, consiguió superar al conocer a Chris Hemsworth.. Pues,A partir de ahí, llevo tacones solo en eventos y andar descalza no me supone ningún problema.'", ha confesado Elsa que cree que