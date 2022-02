Fonsi Nieto y Marta Castro se separan tras ocho años juntos

Fonsi Nieto y Marta Castro han decidido poner fin a su historia de amor tras ocho años de relación y cinco de matrimonio, y han emprendido caminos separados, según informa la revista 'Hola'.





La revista 'Hola' desvela ques y la decisión del todavía matrimonio estaría motivada por "".Tanto el ex piloto como Marta Castropor todos los medios, sobre todo por el bien de su hijo en común, Hugo, que el pasado mes de noviembre cumplió su primer año de vida, sin embargo,desde hace un tiempo y han decidido emprender rumbos diferentes,que no hace más que engordar a pasos agigantados desde que empezó el año.y cuatro años después, en, uno de los lugares favoritos del ex deportista ,una isla donde pasa los veranos y donde ha vivido muchos momentos especiales.La boda tuvo lugar en el, ubicado a escasa distancia del puerto y el centro de la isla, y a la ceremoniaque quisieron estar presentes en uno de los días más importantes de la vida de los protagonistas.Ambosy de lo que significaban uno en la vida del otro ante los medios.Ahora, tras la noticia de su separación,y se mantienen unidos por el único hijo que tienen en común, Hugo.Poco antes de la llegada al mundo de su único hijo en común, el DJ tuvo que hacer frente a dos dolorosas pérdidas, el fallecimiento de su abuela y poco después el de su padre, sin embargo, la tristeza no tardó en convertirse en alegría unos meses más tarde con,el, que ya tenía un niño,, conpor lo que sus padres, en noviembre de 2021, solo unos meses antes del anuncio de su separación,y los mantendrá unidos.