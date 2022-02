Diego Matamoros confirma su relación con la influencer Marta Riumbau

Este año sigue trayendo nuevas parejas, muchas de ellas protagonizadas por influencers.



Tras días de rumores, Diego Matamoros y Marta Riumbau han decidido confirmar su relación y compartir su amor con todos sus seguidores.





DIEGO MATAMOROS Y MARTA RIUMBAU, NUEVA PAREJA INFLUENCER

RUMORES CON OTRAS INFLUENCERS

SUS RELACIONES ANTERIORES

, en esta ocasión al lado de la influencer catalana,y ha decidido subir un vídeo ycon sus 430.000 seguidores, doscientos mil menos que su nueva chica.El hijo de Kiko Matamoros ha titulado el vídeo en el que protagoniza unas románticas imágenes junto a Marta con la frase,El título elegido tiene todo el sentido si nos fijamos en el plan que la pareja organizó para este pasado fin de semana. Una visita a La Gretosa, un lugar donde crían perros-lobos checoslovacos.En el vídeo, no escatiman endurante su viaje hasta Alcedo de Alba, un pueblo de la montaña leonesa y las reacciones de sus amigos y seguidores no han tardado en llegar.Entre los comentarios de la publicación del hermano de Laura Matamoros se pueden leer mensajes como ", "¿en serio?, siempre me ha encantado esa chica", "me he quedado de piedra" oentre muchos otros piropos y palabras de enhorabuena y alegría por la pareja.No es la primera vez que se relaciona a Diego Matamoros con una influencer. El pasado mes de noviembre surgieron rumores en torno a una posible relación del televisivo con, otra influencer que, además, es íntima amiga deLos comentarios surgieron cuando salieron a la luz algunas imágenes en las quecomo conciertos, cenas o eventos.Sin embargo, parece que los rumores iban un tanto desencaminados y, ya que en realidady hacía que recuperase la ilusión y volviera a apostar por el amor., tras un tiempo juntos decidieron emprender caminos separados y actualmente la doctora e, un niño.Por su parte,, más conocido en redes comoLa pareja rompió su relación hace justo un año, peroy se les ha podido ver juntos en varias ocasiones.