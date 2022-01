Sergio Ramos prueba suerte como cantante

Sergio Ramos lleva toda la vida jugando al fútbol, sin embargo, aunque ha pasado por las filas del Real Madrid y, actualmente, milita en el Paris Saint-Germain, también está interesado en otros ámbitos que nada tienen que ver con el deporte rey.



No es la primera vez que el sevillano muestra su lado más camaleónico, es dueño de una yeguada, acaba de abrir su propio gimnasio y, ahora, ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores con su nuevo proyecto, grabará un tema musical.





UNA CANCIÓN CON LOS YAKIS

¿QUIÉNES SON LOS YAKIS?

que lanzará al mercado, una banda que conoció a través de las redes sociales y, con el tiempo ha creado una bonita amistad con los integrantes de la misma.: "Tenemos la canción porque la hicimos a propósito para Sergio. Le gusta y lo único que hay que hacer es cerrar la fecha para que meta la voz. Está compuesta para él", explicaba el líder del grupo en declaraciones al medio Vanitatis., dónde comenzó a compartir sus canciones y a dar 'like' a sus publicaciones.y han estado presentes en fiestas, eventos y cumpleaños en los que han puesto el punto más alegre y musical con sus temas de salsa flamenca a los que el andaluz nunca duda en sumarse.porque hay que rematar muy bien. Es uno de los palos más difíciles.. No hay que olvidar que es de Camas y se junta con gente muy flamenca", resaltó uno de los miembros de la banda sobre el defensa del PSG al medio citado anteriormente.y ya ha demostrado en varias ocasiones que cantar y tocar la guitarra está entre sus puntos fuertes y no se le da nada mal., al igual que también, programa en el que colabora su mujer, Pilar Rubio.Aunque dónde verdaderamentefue en la canción que grabópara el Mundial de Rusia en 2018,El grupo junto al que Sergio Ramos grabará su nuevo tema, en ella destacan, autores de la canción 'Heroína'.Los Yakishace más de quince años y con el tiempo fueron consiguiendo más trabajo, aunque, que les otorgaron unay un