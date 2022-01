Antonio David explica por qué no le contó a Olga que estaba con Marta Riesco

Antonio David Flores sigue siendo noticia. Tras la publicación, hace unas semanas, de las imágenes que confirmaban su relación con la reportera de 'El programa de Ana Rosa', Marta Riesco, la pareja ha protagonizado titulares casi a diario, solo eclipsados por el escándalo de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia.



Desde que el romance del ex guardia civil y la periodista de Mediaset saliera a la luz, mucho se ha especulado al respecto e incluso se ha llegado a hablar de una estrategia urdida por Riesco para conseguir ser protagonista o de las condiciones que habría puesto a su propio programa ahora que es el personaje del momento.



Sin embargo, hay una cuestión que ha llamado especialmente la atención. Antonio David siempre ha presumido de lo unida que está su familia, pero ni su hija, Rocío Flores, ni su todavía mujer, Olga Moreno, sabían nada acerca de la nueva ilusión del televisivo.



Ahora, Antonio David ha querido explicar las razones por las que había decidido no informar de su nueva relación a su familia,y lo ha hecho a través de su canal de YouTube.





ANTONIO DAVID HABLA DEL DIFÍCIL MOMENTO DE SU FAMILIA

ELOGIOS A OLGA MORENO

LA RAZÓN POR LA QUE NO CONTÓ SU NUEVA RELACIÓN A OLGA

y su nueva relación a través de un directo en su canal 'Ahora hablo yo', dóndeen la actualidad:, comenzaba su discurso, en un programa que ha durado casi tres horas.El padre de Rocío Flores ha querido resaltar que a lo largo de su trayectoria en televisión siempre ha dado la cara y, en esta ocasión, no iba a ser diferente:, decía el ex colaborador, al mismo tiempo que daba las gracias a sus seguidores por su apoyo constante.Antonio David ha empezado, entonces, a hacer un repaso por los acontecimientos del último año incluida la denuncia de su ex, Rocío Carrasco, o su despido de 'Sálvame', hechos que afectaron a su matrimonio."Ahí", aclara que a partir de entonces las cosas empezaron a cambiar entre ellos y explica, entre lágrimas, que ty mantener la familia unida.El ex colaborador solo tiene buenas palabras hacia su ex mujer, Olga:y añade queAdemás,n, y como Moreno antepuso a la familia por encima de cualquier otra cosa: "Cuando uno se separa, se va de su casa y rompe con todo, pero en nuestro caso no ha sido así, queríamos que a nuestros hijos no les afectara. Hemos estado conviviendo juntos, que íbamos a seguir siendo una familia como lo somos". Y seguir manteniendo ese compromiso. Es increíble comos".Finalmente, Antonio David quiso salir al paso de las especulaciones y, e insiste en que a pesar de su equivocación sigue manteniendo una buena relación con Olga:, concluía.