La curiosa propuesta 'profesional' de Kiko Rivera a su mujer, Irene Rosales

Kiko Rivera no entierra el hacha de guerra y sigue en plena batalla contra su familia. Hace tan solo unos días protagonizaba su última trifulca familiar con su hermana, Isa Pantoja, que se quejaba de sentirse ignorada por el DJ y su esposa, algo a lo que el hijo de Isabel Pantoja contestaba tajante asegurando que no la consideraba parte de su familia: "Tú, tú, tú y mil millones de veces tú, Irene Rosales. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. ¡Que nos dejen vivir tranquilos! Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos, ¡ahí acaba!", eran las palabras que Kiko escribía en su cuenta de Instagram para hacer llegar el mensaje a su hermana.





UNA PROPUESTA 'PROFESIONAL'

AL MARGEN DE SU FAMILIA

Sin embargo,que los últimos asuntos que han salido a la luz, y le, de la que ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores.ni lo agradecido que está con ella por ser su mayor apoyo y permanecer a su lado pase lo que pase.En los últimos meses, Kikoque ahora mismo es lo más importante para él.Precisamente sobre su carrera musicalEl hijo de Isabel Pantoja sacaba el pasado mes de octubre una nueva canción titulada 'Te necesito', y en el videoclip de la misma contaba con la participación de Rosales como protagonista.Ahora ha decidido compartir con sus seguidores unos segundos de aquel vídeo en Instagram para hacerle una petición muy especial a su pareja:, le pregunta a su mujer con declaración de amor incluida.que ha compartido el DJ, que no se queda solo en las palabras de Kiko, sino que se puede ver el cariño que existe entre ambos en varias escenas mientras bailan, se besan y finalmente se van juntos de la mano., de hecho, protagoniza uno de sus videoclips más especiales y es su mejor fuente de inspiración, además de la persona. La pareja tiene dos hijas,, al queKiko Rivera, incluida su madre, quién según algunas informaciones no estaría pasando por su mejor momento anímico.Su voluntad de mantenerse alejado de los Pantoja, de la que no ha dicho ni una sola palabra por el momento.Parece quey olvidarse de todo lo demás.