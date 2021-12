Claudia Osborne aclara cómo es la relación con su padre, Bertín Osborne

Bertín Osborne se convirtió el pasado día 25 en el protagonista del día de Navidad con su aparición en el especial de Telecinco, 'Su casa es la suya'. Durante el programa, el popular cantante hizo un repaso a lo largo de su carrera y de su vida y contó con la presencia de toda su familia, sus tres hijas mayores, Alejandra, Eugenia y Claudia, así como los dos hijos que tuvo con su ex Fabiola Martínez, también presente en el programa, Quique y Carlos.



LAS PALABRAS DE CLAUDIA

CRÍTICAS HACIA SU TESTIMONIO

al recordar cómo había sido su infancia. La coach no pudo contener las lágrimas al hablar de los primeros años de su vida: "" reconocía la joven.Claudia, un texto que removió los sentimientos del artista y en el que descubrió cosas que no sabía acerca de sus hijas:Su hija desveló más tarde queen la que: "Yo pidiéndole perdón, porque es mi padre y no quiero hacerle daño nunca jamás, y él pidiéndome perdón..." narraba Claudia durante 'Su casa es la suya'.Además,aunque confesó que tanto ella como Alejandra y Eugenia comparten con su madre un pequeño conflicto de sentimientos respecto a su progenitor: "Mi madre tenía el mismo conflicto que nosotras. Le adoraba, era su mejor amigo... y era el peor marido y el peor padre" contaba la tercera hija del cantante.durante el programa en el que su padre era el protagonista hy ha sido duramente criticada en redes sociales.La joven ha aguantado los comentarios durante días, pero ahora: "Estoy recibiendo muchos mensajes a raíz de un programa de televisión y quiero compartir con vosotros mi sentir, antes de cerrar este tema y no volver a pronunciarme, ya que no es mi intención participar en este tipo de contenidos" eran las palabras con las que Claudia empezaba su mensaje para seguir explicando como es la verdadera relación que mantiene con Bertín., no existe la distancia que se ha querido transmitir" explica en el texto en el que además revela que "Los temas que ambos hemos tenido que hablar y solucionar, ya lo hemos hecho en privado, como cualquier familia".Para dar por zanjado todo este asunto,y, por tanto, no se interpretaron como realmente eran: "La entrevista es el resultado de una grabación editada, donde no se emitió mi testimonio al completo, sin yo saber que esto iba a ser así.que yo concedí y la conclusión para mí." concluía su mensaje.