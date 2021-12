Úrsula Corberó y Chino Darín: vacaciones cubiertas de nieve en Italia

Úrsula Corberó acaba de decir adiós a la serie que la catapultó al estrellato internacional, 'La casa de papel', y aunque los finales nunca son fáciles, la chica que diera vida a Tokio ha decidido desconectar de todo lo vivido en la mejor compañía, la de su novio, Chino Darín.



MUY AGRADECIDA POR LO VIVIDO

ITALIA, EL LUGAR ELEGIDO

ESQUÍ, SU DEPORTE FAVORITO

UNA BONITA ETAPA

Antes de iniciar sus idílicas vacaciones,:"Todavía no me puedo creer todas las cosas tan increíbles que me ha traído 'LCDP'. Me siento muy agradecida" afirmaba unos días después del estreno de la última temporada de la aclamada serie de Netflix, y añadió que "fue un verdadero sueño despedir a 'LCDP' como se merece"., en la región de Trentino- Alto Adigio,. Allí,, concejal de Comercio, Fomento, Deporte y Turismo de la región que fue el e"La estrella de Netflix Úrsula Corberó, de vacaciones en Trentino. La actriz española que interpretó a Tokio en la famosa serie de televisión, La casa de papel, ha estado de vacaciones en Madonna di Campiglio para pasar unos días de relax esquiando con su novio argentino, Chino Darín. ¡Ha sido un gran placer conocerla y saludarla! Un agradecimiento especial al instructor y guía de esquí, Héctor" escribía Failoni junto a las imágenes.Durante su viajePara una jornada rodeada de nieve y adornos navideños, Corberó se enfundó en unos pantalones negros y un plumas en tonos beige, mientras que su pareja decidió decantarse por el azul klein., es algo común verlos pasando jornadas en la nieve acompañados por la familia del actor.: "¡La felicidad existe! Esquiva por naturaleza, fue divisada esta semana y capturada en cámara por un medio de difusión de origen chino. Se la vio vestida de azul bajando, a última hora, por las pistas desiertas del centro de esquí Madonna di Campiglio (Italia). El hecho sucedió en el marco de un atardecer impresionante sobre el valle y en presencia de una luna creciente. Seguiremos informando" es el mensaje que ha puesto en Instagram el intérprete argentino., y es que la actriz está pasando por una de las mejores etapas de su vida tanto a nivel personal como profesional.con su simpatía durante su aparición en el show de Jimmy Fallon