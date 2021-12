Ainhoa Arteta disfruta de una escapada a Berlín para despedir su año más difícil

El 2021 no ha sido el año de Ainhoa Arteta, más bien todo lo contrario, la soprano ha pasado por meses muy difíciles debido a sus problemas de salud y a su separación de Matías Urrea, su cuarto marido. Pero el año está, por fin, a punto de finalizar y ella ya mira al futuro con entusiasmo, muy recuperada, y a punto de retomar sus compromisos profesionales con más ganas que nunca.

BERLÍN, PUNTO DE PARTIDA

Ainhoa está dispuesta a seguir disfrutando de la vida y no ha querido esperar al nuevo año para empezar a hacerlo. Arteta ha decidido hacer una escapada navideña a Berlín, dónde ha disfrutado de la compañía de su amiga María José Montiel. Juntas no han parado de hacer planes en la capital alemana, entre ellos visitar un típico mercadillo navideño, momento que no han dudado en inmortalizar mientras brindaban por tiempos mejores con la bebida más famosa del país en el que se encuentran, la cerveza.

María José Montiel ha ejercido como perfecta anfitriona de la soprano. La que fuera galardonada con el Premio Nacional de la Música en 2015, tiene fijada su residencia en tierras germanas, dónde ejerce como catedrática de canto en la Universität der Kunste Berlin, y no ha dudado en mostrarle todos los rincones de su hogar a Arteta.

"Pre celebrando la Navidad en Berlín con mi querida amiga Ainhoa Arteta. Te queremos. Tarde de risas y felicidad. Mil gracias de corazón por ese Belén tan maravilloso, pero sobre todo por estos momentos de sincera amistad, confidencias y cariño. Nos vemos en enero. Ah, el codillo alemán no podía faltar" fue el texto con el que la mezzosoprano madrileña dio las gracias a Ainhoa por su visita junto a una foto en la que ambas comían el típico plato de la gastronomía alemana.





RECUPERADA Y RADIANTE

En las imágenes que se han podido ver de este viaje, Ainhoa Arteta aparece muy recuperada tras superar sus problemas de salud, y también radiante y feliz.

La ex concursante de 'Mask Singer' ingresó el pasado verano en el hospital del Puerto de Santa María, en Cádiz, tras sufrir un cólico nefrítico que se complicó y terminó derivando en una infección que casi le cuesta la vida, según confirmó en su momento su amiga Ana Rosa Quintana, y además le llevó a perder dos falanges. Todo esto llegó tras haber superado a principios de año el coronavirus, una lucha que le costó dos meses.

La propia soprano anunciaba hace un mes a todos sus seguidores que ya faltaba "muchísimo menos para poder estar con todos vosotros". Ainhoa tiene ganas de retomar sus compromisos profesionales y asegura que las muestras de cariño que recibió durante su enfermedad la han ayudado a salir adelante, aunque ha sido su familia quién realmente fue su ancla para seguir. La cantante de ópera tiene dos hijos, Sarah de 21 años fruto de su relación con el barítono Dwayne Croft, e Iker, de once años, de su matrimonio con Jesús Garmendia, que son el motor de su vida.





SU SITUACIÓN CON MATÍAS URREA

Ainhoa Arteta también ha sufrido cambios en su vida personal a lo largo de este año, el más importante ha sido su separación del que fuera su cuarto marido, Matías Urrea, con el que se había casado apenas dos años antes.

Aunque su divorcio ha dado lugar a muchas especulaciones, el militar aclaró hace algunas semanas la situación en la que se encuentran ahora mismo.

Urrea dejaba claro que actualmente no mantienen contacto y que ambos están intentando rehacer sus vidas, pero dejaba claro que espera ver pronto en los escenarios a la ganadora de una Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, mientras elogiaba su talento y le deseaba lo mejor.