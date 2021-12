Quim Gutiérrez ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su novia, Paula Willems

Quim Gutiérrez y Paula Willems han recibido un regalo de Navidad adelantado. El actor de 40 años y la modelo de 24 han dado la bienvenida a su primer bebé en común.





UNA FOTO QUE ANUNCIA FELICIDAD



La orgullosa mamá ha sido la encargada de desvelar la feliz noticia con una fotografía en la que se ve la manita del pequeño agarrando el meñique de uno de sus padres.

Paula ha anunciado que el niño nació el 28 de noviembre aunque no han querido desvelar la noticia hasta ahora y han preferido disfrutar del momento y adaptarse a su nueva familia de tres.



Los comentarios no han tardado en aparecer en la publicación de la modelo, dándole la enhorabuena por la llegada del bebé y deseándole lo mejor. Entre las felicitaciones destacan las de rostros conocidos como Ariadne Artiles, Joana Sanz o Miguel Carrizo.



Quim Gutiérrez pareja de Willems y padre del niño aún no se ha pronunciado de forma pública sobre el nacimiento y no ha compartido nada en sus redes sociales desde días antes de la feliz noticia.



El actor no solo pasa por uno de sus mejores momentos a nivel personal, en el terreno profesional no para de trabajar y este año ha estrenado dos películas internacionales e incluso en una de ellas comparte créditos con Dwayne Johnson, también conocido como 'La Roca'. Además, está a la espera de tres proyectos que aún están en fase de postproducción y pronto llegarán a la cartelera.



Al ser preguntado por los medios días antes de convertirse en padre, Quim aseguraba estar "tranquilo y contento" y más tarde quiso gritar al mundo el gran momento que estaba viviendo y darle las gracias a su pareja por ello: "Llego al final de esta fase del viaje y vislumbro ya la siguiente. No puedo no admirar con sorpresa cada día tu combinación de coraje, llantos soplados y sentido del humor. Gracias Paula".





La modelo y actor se conocieron hace años y, desde entonces viven una bonita historia de amor aunque prefieren mantenerla en la más estricta intimidad y son bastante discretos., en una bonita imagen en el backstage.En febrero del año pasado el protagonista de 'AzulOscuroCasiNegro' decidió dar un paso más en su relación y proponerle matrimonio a su chica.y ha desfilado en las ciudades más importantes del mundo de la moda: París, Londres, Nueva York y Milán. Además,y se ha formado como instructora de hipopresivos y fitness coach.Y ahora