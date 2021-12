Jennifer Aniston relata el difícil momento que vivió al volver al plató de 'Friends'

Cuando anunciaron que habría un reencuentro del reparto de 'Friends', popular serie de los noventa, todo el 'fandom' de la serie se volvió literalmente loco y las reacciones no se hicieron esperar. Tampoco los actores que habían dado vida a los míticos personajes se quedaron atrás. Todos ellos estaban entusiasmados con la idea de volver a reunirse y estaban convencidos de que sería muy divertido y emotivo, incluida Jennifer Aniston, pero la realidad es que no todo fue color de rosa.



Jennifer Aniston ha querido sincerarse sobre sus sentimientos durante las grabaciones de este reencuentro y lo que ha contado ha sido, cuánto menos, inesperado.



La conocida actriz reconoció que se vio obligada a abandonar el plató debido a su estado anímico, al menos en tres ocasiones, y es que la vuelta al lugar de grabación de la serie también trajo consigo el regreso de los recuerdos y Jen no pudo evitar acordarse de uno de los peores momentos de su vida.





en las que ha afirmado quey considera que tanto ella como sus compañeros "fuimos ingenuos al entrar, pensando: '¿Cómo va a ser esto de divertido? Están volviendo a armar los decorados, exactamente como estaban€". Todo parecía ir de maravilla hasta que Aniston se dio cuenta de algo en lo que no había pensado:, y al llegar eso la dejó noqueada: "me pilló por sorpresa, porque fue como: Hola, pasado, ¿te acuerdas de mí? ¿Recuerdas qué mierda era todo? Pensaste que la vida estaba frente a ti y que iba a ser simplemente maravillosa, y luego pasaste por, quizás, el momento más difícil de tu vida".Jennifer aseguró para 'The Hollywood Reporter' que en ese momento todos sus sentimientos se removieron y "por supuesto, con las cámaras en todas partes y yo siendo un poco accesible emocionalmente, como ya sabréis, tuve que salir en ciertos momentos de la grabación. No sé cómo lo cortaron".El duro episodio al que se refiere Jen en estas declaraciones es. Su inesperada ruptura coincidió con las grabaciones de los últimos capítulos de la serie y todo se volvió muy turbio para ella.Sin embargo,y cuando es preguntada por las razones que la llevaron a esa montaña rusa emocional prefiere limitarse a explicar que "eran cuestiones más personales, tenía expectativas, por así decirlo. Pero, de nuevo, todo es bueno si puedes observar con perspectiva los altibajos de la vida. Si no hubieran sucedido, no estaría sentada aquí como la mujer que soy".Jennifer Aniston puede explicarlo cómo quiera, pero en una cosa tiene razón, sin todo lo que ha pasado a lo largo de su vida no sería la mujer que es hoy., en los premios 'The Hollywood Reporter 2021 Power 100 Women in Entertainment'.Además,, los fans quedaron encantados y ella también disfrutó de buenos momentos junto a sus compañeros, así que,