Jennifer Lawrence presume de embarazo, enfundada en pedrería, en la presentación de 'Don´t look up'

Jennifer Lawrence está deslumbrante. La protagonista de 'Los juegos del hambre' no puede ocultar su felicidad, en unas semanas se convertirá en madre por primera vez junto a su marido, el galerista Cooke Maroney, y está atravesando uno de los mejores momentos de su vida.



Tras un tiempo alejada de los focos, Lawrence brilló literalmente este domingo, cinco de diciembre, durante el estreno de su último largometraje, 'Don't look up', en el que comparte protagonismo con grandes actores como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y Ariana Grande.



La película, destinada a convertirse en uno de los grandes éxitos de Netflix, estará disponible a partir del 24 de diciembre en la plataforma.







decidió hace un tiempo alejarse del foco mediático y no habíamos vuelto a verla pisar una alfombra roja desde 2019.Actualmente, lleva una vida discreta, al margen de los medios. Entre otros motivos, el trauma que supuso para ella la viralización de unas fotos en las que aparecía desnuda, tras un hackeo del que fue víctima en su cuenta de iCloud en 2014, la llevaron a tomar la decisión de desaparecer de la vida pública.A sus 31 años, la ganadora de un Óscar por 'El lado bueno de las cosas', ey tan solo se ha dejado ver presumiendo de embarazo en contadas ocasiones.de su primer bebé. Una fuente cercana aseguró entonces a la revista 'People' que Lawrence seguiría adelante con su carrera porque adora su trabajo, pero ahora tendrá que equilibrarla "con su vida como mujer y madre."Nueva York fue el escenario elegido por Jennifer Lawrence para una de sus pocas apariciones desde que está embarazada, la presentación de su película 'Don't look up'. Para este compromiso tan especialy a la que recurre siempre en sus grandes citas.La actriz escogió en esta ocasión un vestidoque la hizo brillar convirtiéndola en la protagonista de la noche. Acompañó su look con unos grandes pendientes. En el terreno beauty, Jennifer se decantó por uncon las pestañas marcadas.no supone únicamente la primera aparición pública de Jennifer Lawrence embarazada, también significa su vuelta a la pantalla tras un tiempo sin proyectos en su agenda., dos astrónomos que descubren la llegada de un meteorito a la Tierra que podría suponer un peligro para la supervivencia de los humanos. Sin embargo, sus intentos de avisar a los altos mandos no dan sus frutos y se verán obligados a buscar otros métodos para conseguir llamar la atención de los gobernantes y poder alertar a la población.