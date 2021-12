Rihanna podría estar embarazada de su primer junto al rapero A$AP Rocky

¡Los rumores de embarazo han estallado! Hace semanas que los fans de Rihanna ya lo intuían. La cantante no lo ha confirmado, pero su última aparición en Barbados ha sido de lo más reveladora.



Las primeras sospechas comenzaron en la última gala del MET celebrada el pasado 13 de septiembre dónde Rihanna apareció con un traje excesivamente amplio para alguien que no tiene nada que ocultar y acompañada por su pareja, el rapero americano A$AP Rocky.



Hace un par de días la artista acudió a su tierra natal, Barbados, con motivo de la declaración de independencia de la isla, para ser nombrada la primera heroína nacional de la nueva república.



Las imágenes del evento dejaban poco lugar a la imaginación, el embarazo de Rihanna era evidente. Enfundada en un vestido de cuello halter y tonos ocre de Bottega Veneta por Daniel Lee el lenguaje corporal, además de las evidencias físicas, acabó por delatarla. La cantante no pudo evitar posar las manos sobre su vientre en un gesto que ha recordado al que hacía Meghan Markle cuando estaba esperando a Archie.





Los medios que cubrían la ceremonia, en la que elreconocía la independencia del país en nombre de su madre la reinaI, lo dieron prácticamente por hecho y algunos llegaron a asegurar que eles ya de más de tres meses.De confirmarse estas afirmaciones el bebé sería el primer hijo dejunto a su pareja,con la que mantiene un noviazgo oficialmente desde el pasado año aunque se les relaciona desde mucho tiempo antes.Las primeras informaciones sobre una posible relación entre ambos surgieron en 2018 cuando fueron vistos muy juntos en el desfile deen la semana de la moda de París. Desde entonces, muchas fueron las ocasiones en las que se dejaron ver juntos como losde 2019 o un concierto ena principios de 2020, aunque por aquel tiempo aseguraban que solo eran amigos.La prueba definitiva de su amor llegó a finales de 2020, tras una sesión de fotos juntos parala línea de belleza de la cantante y una entrevista parafueron fotografiados besándose en un barco durante unas vacaciones en Barbados.Ya en 2021se refirió a ella en una entrevista para un medio estadounidense como el "amor de mi vida" y pronunció estas bonitas palabras sobre la paternidad: "Todo es mejor cuando estás en una relación, pero mucho mejor cuando sabes que estás con la definitiva. Ella lo es. Si está en mi destino ser padre en algún momento, estoy preparado".No obstante, antes de encontrar al hombre de su vida,salió con numerosos rostros conocidos e incluso con algunos tuvo relaciones de lo más tóxicas y escandalosas.Entre 2007 y 2009 mantuvo una tormentosa relación conque terminó tras una supuesta agresión física.Más tarde tuvo un romance intermitente con el rapero, con el que tampoco acabo en buenos términos y en 2015 se la relacionó brevemente conpadre de la hija deSu última pareja antes defue el empresario saudí,, con el que salió durante tres años.