Tamara Gorro habla de su problema de salud mental

Tamara Gorro anunció hace un tiempo que dejaba las redes sociales y los photocalls por el momento, pero el pasado 25 de octubre volvió a reaparecer para explicar a sus más de dos millones de seguidores, a los que considera como una segunda familia, las razones que la llevaron a tomar esta decisión.



La creadora de contenido explicó que un problema de salud mental la había obligado a parar y que actualmente se está medicando y acude a terapia para poder superarlo, aunque reconoce que aún tiene días malos.



Tamara ha seguido activa en las redes tras compartir su problema de salud, no obstante no había reaparecido en ningún acto público hasta este fin de semana, cuando acudió al concierto de Dani Martín acompañada por su marido, Ezequiel Garay.









La influencer ha reconocido ante los medios su inquietud al retomar la vida pública y ha reconocido que ha llegado a tocar fondo y aún está mal y que no quiere fingir lo contrario: "Me he aislado de todo, necesitaba hacerlo".



También ha hablado del apoyo incondicional que ha recibido por parte de su marido y de como están llevando sus hijos, Shaila y Antonio, su enfermedad. Tamara ha asegurado que su hijo pequeño no se entera mucho, pero su hija: "Me pregunta si estoy enfadada y hay veces que pienso que mi cara tiene que cambiar. Notan que mamá se va más veces a trabajar y mamá no se va a trabajar. No les cuento nada, cuanto menos sepan y menos sufran, mejor" ha explicado.