De Ryan a Ken

Dicen que ya levantaba pasiones en sus años de joven presentador en el Club Disney junto a su amigo y colega Justin Timberlake. Y que incluso Britney Spears y Christina Aguilera, presentadoras del mismo formato infantil de entretenimiento de Disney Channel, se juraron odio eterno tras enamorarse a la vez del apetitoso joven de London (Ontario, Canadá). La misma ciudad, por cierto, que años más tarde también vio nacer a Justin Bieber. El caso es que Ryan Gosling, lejos de estropearse con el paso de los años, ejemplifica como nadie la revolución de lo añejo. Esa teoría de que el producto, bien tratado y cuidado, puede mejorar (y mucho) con el tiempo. Porque si sus dotes interpretativas ya conquistaron al exigente Hollywood cuando se puso en la piel en 2011 del famoso conductor sin nombre de Drive, Gosling enamoró al mundo entero solo cinco años después, cuando se transformó en Sebastian Wilder, un hombre amante del jazz que desea abrir su propio club, en la sobrevalorada La La Land.

Lo que para nada está sobrestimado es su carisma y sus habilidades interpretativas. ¡Al dato! Una de sus películas más conocidas, El diario de Noah, reúne varios salseos relacionados con Ryan. Por ejemplo, en la casa de la protagonista se encuentra una mesa de madera que el mismo Gosling construyó con sus propias manos mientras preparaba su papel. ¿El motivo? Necesitaba tener cierta conexión con su personaje. Y así como supo construir dicho mueble, también aprendió a tocar el piano. En La La Land es realmente él quien toca este instrumento. Solo dos meses antes de comenzar el rodaje tomó intensas clases particulares porque quería ser él el encargado de interpretar todos los temas. Una verdadera ofensa de profesionalidad y talento a quienes invertimos más de una década en el conservatorio para aprender a tocar Para Elisa.

Pues bien, según los diarios de Los Ángeles, Gosling está a puntito de alcanzar un acuerdo que garantizará su incorporación a la película sobre Barbie que protagonizará Margot Robbie. Si nada se tuerce en dichas negociaciones, el intérprete canadiense dará vida al cachas de Ken, el novio de la famosa muñeca de medidas perfectas. El filme, eso sí, empezará a rodarse a comienzos del próximo año 2022, por lo que no degustaremos de tan plastificada interpretación hasta bien entrado el 2023. ¡Life in plastic, it's fantastic!