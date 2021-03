Rocío Carrasco denuncia en televisión malos tratos de Antonio David

Rocío Carrasco afirmó en la primera entrega del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', emitido en Telecinco, numerosos detalles sobre su relación con Antonio David Flores, entre ellos, agresiones verbales y físicas por parte de su expareja.



Según Carrasco, las agresiones verbales comenzaron al inicio de la relación cuando ella estaba convaleciente de un accidente de tráfico. La hija de Rocío Carrasco denuncia que entonces Antonio David Flores comenzó a dedicarle comentarios del tipo "inútil", "no sirves para nada", "estás gorda", "eres tonta".





Desde ese momento Carrasco afirma que la situación empeoró y que comenzaron las agresiones físicas. "Yo estaba sentada en un sofá, y él me agarra el pelo, y me pega un tirón de pelos y me da con la cabeza en la mesa", cuenta Rocío. "Después subió, echándome a mí la culpa de todo lo que le ocurría en ese momento. Que si él no estuviera conmigo... Que no le merecía la pena... Que era todo por mi culpa", narra Carrasco.Rocío Carrasco en el primer capítulo del documental cuenta como fueron los inicio de su relación con el ex guardia civil. Y como contó con el rechazo de su padres. "Antonio David te va arruinar la vida" le llegó a advertir su padre. Mientras que Carrasco narra como su madre la suplicó que no se fuera de casa con 18 años.La hija de Rocio Jurado también explica ante las cámaras como Antonio David la amenazaba de forma constante con ", y culpa al ex guardia civil de la nula relación que tiene con ellos."Él cortó el vínculo materno, me lo quitó porque es una persona que ha ido proclamándose de padre modélico, pero a él solo le importa él, nada más (€) Ellos han crecido con esa versión, igual que el mundo entero, empieza a detonarse la crueldad, no tiene piedad ni con sus hijos, no le ha importado el bienestar de sus hijos nunca. No puede quitarle a una niña de cinco años su figura materna, pero lo ha hecho", explica RocíoCarrasco mantiene que en un principio su relación con Ortega Cano era buena, aunque también explica que eso ya no es así. La hija de Rocío Jurado afirma que su madre tomó una mala decisión al casarse con Ortega Cano."No sé si... Bueno, sí lo sé:[la boda], desgraciadamente para ella. Pero ella lo decidió así, y ella estaba enamorada... Todo lo que fuera para que ella estuviera bien y estuviera contenta", asegura.