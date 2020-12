Felicita por videollamada

Parece fácil hacer videollamadas, pero cada compañía tiene sus características y una forma de trabajar que no permite aconsejar la misma aplicación para todos. Es importante no esperar a hacer la primera llamada con uno de estos programas el día de Navidad

ESTE año he incluido una nueva aptitud en mi perfil de Linkedin, asesor de sistemas de videollamada para teletrabajo en empresas. Parece fácil, pero cada compañía tiene unas características y una forma de trabajar que no permite aconsejar la misma aplicación para todos. En el ámbito familiar, este año que nos vamos a quedar en casa vamos a tener que aprender a reunirnos y comunicarnos con un sistema de videollamada y, de nuevo, me resulta muy difícil elegir uno, por lo que vamos a recomendar los que creo que nos pueden hacer todo más cómodo. Lo más importante, no esperes a hacer tu primera llamada con uno de estos programas al día de Navidad. Haz pruebas y experimentos en casa, entre dos teléfonos o con amigos. Si piensas llamar a personas mayores, explícales antes cómo se contesta a este tipo de llamadas, ajusta la cámara y el volumen del micrófono. Un mini trípode es perfecto para que no estén con la nariz pegada a la pantalla, ni se cansen de aguantar el móvil. Si va a ser toda la familia la que se conecte es importante que alguien haga de moderador y vaya pasando turno para saludar y hablar, si no nos podemos volver locos y no entender nada de lo que se habla.

Jitsi Meet. Ha sido la revolución escondida en las empresas a las que se lo hemos instalado y creo que es el mejor sistema para usar también en el hogar. Si lo usas desde un PC no tienes que instalar nada, solo entrar en la web y crear una sala, lo que genera una dirección web. Envías esa dirección a todas las personas que quieras. La segunda ventaja es que no tiene límite de usuarios conectados y te conectas con un navegador el día y la hora que hayamos fijado. Nos encanta porque es gratis y de código abierto. Desde el móvil es igual ya que funciona desde el navegador, sin tener que instalar la App. Pero también la puedes descargar desde Android o iOS.

WhatsApp. Seguramente será el más utilizado pero siempre con la limitación de tener solo ocho usuarios a la vez. Puedes crear un grupo con los usuarios que quieras, pero a la vez solo podrán entrar ocho en cada llamada grupal. A pesar de su sencillez, te aconsejo que hagas pruebas días antes para familiarizarte con la aplicación. Es muy diferente una llamada a dos que en grupo. Aprende a cambiar de la cámara frontal a la cámara trasera, lo que te permitirá mostrar la mesa y a todos los que estáis en una misma cena de Navidad.

Facebook Messenger. Hace poco que han incorporado la funcionalidad de comunicarse hasta cincuenta personas. Pero deberías probar Rooms, es una plataforma para integrar todos sus servicios y crear salas de reuniones desde la red social, Messenger, WhatsApp o Instagram.

Houseparty. La aplicación de la compañía de videojuegos Epic, que te permite además de felicitar viéndonos las caras, jugar en remoto al mismo tiempo al Trivial, juegos de cartas, adivinar palabras o un montón de juegos de mesa pero en formato digital. Otra alternativa al bingo navideño que este año será difícil jugar en remoto sin que nos hagan trampas.

Zoom. Pensado sobre todo para el entorno empresarial ha decidido abrir la limitación de cuarenta minutos de uso, durante las fechas más especiales de la Navidad.

Google Meet. De momento no han limitado su uso, aunque las cosas pueden cambiar a partir de marzo del próximo año. Ideal para programar la quedada en una fecha y una hora concreta, para que nadie se nos quede fuera. En su pantalla podemos tener 16 caras a la vez. Una gran foto de familia.

@juandelaherran