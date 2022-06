El requisito de una comensal que envía al psicólogo a Carlos Sobera en 'First Dates'

Las citas de 'First Dates' nunca suelen pasar desapercibidas, y es que en el programa de Cuatro no hay día en la que tanto el presentador como la audiencia no se sorprendan ante algún detalle o comentario de los comensales que, en muchas ocasiones, suelen ser de lo más variopintos y originales.



Este martes el restaurante más famoso de la televisión recibió a una nueva soltera en busca del amor, y ni siquiera le hizo falta sentarse a cenar para dejar huella y sorprender a todos, de hecho, el propio presentador, Carlos Sobera, se quedó a cuadros tras descubrir la petición indispensable de la comensal para su cita de esa noche.





EILEEN MANDA AL PSICÓLOGO A CARLOS SOBERA

, una de las solteras que acudió al programa de citas este martes,, y también con mucha autoestima, ya que no dudó en afirmar que está perfecta y que busca a alguien que la haga "vibrar desde el minuto cero".que pedía para su futura pareja, no eran demasiados, peroEn ese momento,se ha interesado por las exigencias de Eileen y, ante lo que la soltera no pudo ser más clara y directa:El presentador no ha podido disimular su sorpresa y ha bromeado sobre el asunto:, decía tirando de humor , mientras la mujer seguía argumentando sus razones para pedir ese requisito como algo indispensable., no puedo decir, venga como es cariñoso, como es inteligente y es educado, me conformo con que la tenga así (señalando con las manos), no.".Tras la conversación con el presentador,con el que no pareció tener mucho en común.Aunque a él si le gustó la soltera, ella se mostró más reticente y no estaba convencida con que su cita fuera calvo: "No me gusta que tengan pelo en ningún sitio, pero en la cabeza sí", por su parte, a David tampoco le hacía mucha gracia que Eileen tuviera dos hijos, pero