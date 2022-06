Anne Igartiburu desvela qué programa no presentaría con Bertín Osborne: "Sería una catástrofe"

Anne Igartiburu acudió como invitada a la última entrega de 'El Show de Bertín', el programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur, y allí mantuvo una animada y distendida charla con él y con el resto de colaboradores del formato, en la que también hubo tiempo para que la vasca hiciera alguna que otra confesión y desveló que programa nunca haría con el andaluz.



En la sección 'Tercer Grado' del citado espacio televisivo, la conversación giró en torno a un formato en el que Anne Igartiburu es prácticamente la mayor experta, o al menos una de las más expertas, y que para Bertín aún supone un terreno sin explorar en su carrera profesional, las Campanadas de Fin de Año.





¡Es una auténtica delicia escuchar hablar a @anneigartiburu_ de su vida!??

ANNE IGARTIBURU CONFIESA QUÉ NO PRESENTARÍA CON BERTÍN OSBORNE

que provocaría una gran confesión por parte de la conductora de 'Corazón',Un planteamiento al queno tardó en reaccionar, admitiendo que", unas palabras que Igartiburu suscribió completamente y desveló que ocurrió las veces en las que presentaron juntos alguna gala o programa.. 'Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al evento, tal...'. Y él me decía 'muy bien'. Y yo 'Bertín, sigue'. Y él 'no, sigue tú'.!'", mientras el presentador contestaba con su habitual buen humor: "Es que tú eres la que te lo sabes".Siguiendo con el tema de los guiones y las veces que presentaron juntos, la vasca destacó algo que no es ningún secreto,y suele preferir que las cosas sigan su curso e ir improvisando, pero, aun así,"Yo hago puntualizaciones, pero, la que se lo sepa, que lo haga", confesaba entre risas Osborne, que ha confesado en varias ocasiones que convertirse en presentador de las Campanadas no es algo que esté entre sus anhelos ni le hace particular ilusión.: "Carrillón, cuartos y campanadas. Feliz año y punto",del programa que, ante lo quey le decía a la periodista: ". No entiendo los leñazos que pega el carrillón. No ha empezado y yo ya voy por la cuarta uva. ¿Eso no se puede quitar?", concluía haciendo gala de su conocido sentido del humor.