Carlos Sobera recurre a la ironía para reprochar su actitud a los concursantes de 'Supervivientes'

Este martes llegaba por fin la gran noche que muchos estaban esperando, la unificación de los grupos de 'Supervivientes'. Tanto Tania y Alejandro como Anabel y Yulen no han tardado en celebrar la noticia y al igual que el resto de sus compañeros se han abrazado al descubrir que a partir de ahora vivirán todos juntos.



Antes de que los concursantes fueran conscientes de que la unificación estaba a punto de producirse, el equipo del programa propuso un juego a los habitantes de Playa Fatal, un asalto a los royales para quitarles el mayor número de pertenencias posibles, sin embargo, la prueba no salió precisamente como esperaban y Carlos Sobera no tardó en reaccionar a lo ocurrido de una forma tan irónica como divertida.





CARLOS SOBERA CRÍTICA CON IRONÍA LA ACTITUD DE LOS SUPERVIVIENTES

El asalto de los fatales no salió, para nada, como esperaba, queal comenzar la convivencia conjunta, pero los supervivientes demostraron que el arte del robo no era lo suyo ysobre lo ocurrido al ver la poca emoción que ha tenido la prueba.El presentador de 'En tierra de nadie' no ha podido evitar exclamar y ha soltado que ", o, aunque estos no fueron sus únicos comentarios, también pronunció una metafórica frase que ya ha utilizado en otras ocasiones y que deja claro lo que piensa sobre lo ocurrido:, dijo tirando de ironía.No es la primera vez que el comunicador demuestra que no tiene problema a la hora de dejar claro si algo no le gusta o le molesta y es que a lo largo de estas semanas ha habidos queSoberay aunque no evita emitir su opinión, siemprehacia los concursantes y dejando al descubierto su lado más natural y divertido al hacerlo.A lo largo de la noche, además del ya mencionado asalto,y pruebas en los que, esta vez sí,, ya que entonces sí