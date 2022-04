Marta Riesco ya es 'mocatriz': fue modelo, cantante y también actriz

Desde que se hizo (más) conocida por su relación con Antonio David Flores, Marta Riesco no se cansa de insistir en que ella es periodista, que quiere ser conocida por eso y que no le interesa la fama. Pero los hechos la desmienten y no dejan de aparecer documentos que demuestran que desde hace muchos años la reportera de El Programa de Ana Rosa ha intentado saltar a la fama por otros caminos que no son el periodismo.

De hecho, este miércoles bromeaban en Sálvame con que ya se la puede llamar "mocatriz" (modelo, cantante y actriz), en relación a la canción que popularizaron Ojete Calor.

Que intentó ser modelo quedó claro cuando se presentó a Miss España representando a Segovia (pese a ser madrileña) en 2006 en Castellón. No triunfó. En ese certamen se proclamó ganadora Elisabeth Reyes, representando a Málaga.

Marta Riesco, representando a Segovia en 2006 en Miss España.

Que trató de ser cantante también es evidente tras presentarse a la preselección para ir a Eurovisión en 2010, en el programa Destino Eurovisión (no llegó a la final), con el tema No tengas miedo, una canción que hace unas semanas ha publicado de la mano de Telecinco aprovechando su tirón mediático. Y que ya ha interpretado cuatro veces en los platós de la cadena. Además, también se presentó al casting de Operación Triunfo 4, el primero que emitió Telecinco.

Y Sálvame ha demostrado este miércoles que también intentó ser actriz. Lo hizo en 2008 participando en la entonces exitosa serie Yo soy Bea. Eso sí, en una secuencia de un minuto, interpretando a una recepcionista y con apenas un par de frases.

Así que, efectivamente, ha intentado ser modelo, cantante y actriz, sin demasiado éxito. Y está recibiendo numerosas críticas, muchas de ellas de sus propios compañeros de cadena, por insistir en que ella es periodista mientras se pasea por los platós de la cadena no como reportera, sino ya como personaje público y anuncia, por ejemplo, la hora y el lugar en el que va a celebrar su 35º cumpleaños (después de tener que admitir que cumple 35, porque decía que tenía 32).