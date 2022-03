Broncano y Jorge Ponce se posicionan en contra de Will Smith en 'La Resistencia'

'La Resistencia' es uno de los programas más exitosos de la televisión. El presentador del espacio de entretenimiento, David Broncano, no suele conceder entrevistas, pero el pasado fin de semana hizo una excepción y apareció en el programa 'Mi casa es la tuya', presentado por Bertín Osborne en Telecinco, donde se sinceró sobre muchos temas que normalmente prefiere mantener en su ámbito privado.



Tras su aparición en el formato, parece que lo de sincerarse de vez en cuando le ha gustado, y este lunes ha querido dar su opinión sobre el tema del día, la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock, después de que este hiciera un chiste de muy mal gusto sobre la enfermedad que padece su mujer, Jada Pinkett.





Lo de Will Smith ??????? pic.twitter.com/18ciuJd4PL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 28, 2022

BRONCANO Y JORGE PONCE OPINAN SOBRE WILL SMITH

«Vaya subnormal Will Smith»



+9999999 pic.twitter.com/oM4V9v6siD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 28, 2022

, el altercado entre el protagonista de 'El método Williams' y cómico Chris Rock en plena gala de los Oscars, fueque se emitieron durante este lunes,, donde, además, al igual que ocurrió en 'Sálvame',en el Teatro Dolby de Los Ángeles, sino, Pablo Motos."Ha sido tremendo,¡Es terrible, tío!", decía Ricardo Castella durante la emisión del espacio de Movistar +, a lo que el conductor del formato apuntó que "está feo", refiriéndose a la reacción del intérprete.Pero Castella no fue el único que quiso aportar su punto de vista en el controvertido asunto.y relacionó su propia calvicie con el chiste de Chris Rock....", apuntaba el colaborador entre risas y añadía que "no ha cogido a nadie del cuello. Si cada que me llamaran calvo viniera aquí a dar una hostia, la hacían colaboradora fija, te pone bótox sin inyecciones", comentaba Jorge Ponce en referencia a su mujer.El colaborador terminó su intervención expresando claramente lo que opinaba de Smith: "", una opinión que Broncano aseguro compartir con su compañero.",