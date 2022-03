Jorge Javier Vázquez pone en su sitio a Rosa Benito: "Mala malísima"

No hay día en que el universo Jurado-Carrasco-Mohedano-Ortega y demás no dé que hablar, estando tantos de ellos como colaboradores e invitados en los diferentes espacios de cotilleo que pueblan la parrilla de Telecinco. Y una de sus cabezas de cartel es Rosa Benito, excuñada de La más grande.

La exmujer de Amador Mohedano, que trabaja en Ya es mediodía y Ya son las ocho, los programas que presenta Sonsoles Ónega, se fue ya hace años de Sálvame, programa al que ha criticado en no pocas ocasiones y al que repite que no quiere volver jamás. "Nos odia", decían este lunes algunos colaboradores del veteranísimo espacio vespertino, intentando explicar por qué Rosa Benito no quiso coincidir Amador Mohedano el pasado viernes, cuando ella salía de Ya son las ocho y su expareja entraba al plató de Viernes Deluxe.

Y claro, en Sálvame se la tienen guardada, y este lunes Jorge Javier Vázquez ha querido hablar sobre ella. De hecho, ha pedido silencio a los colaboradores para compartir sus pensamientos con el público. "He hecho una reflexión sobre Rosa Benito, con total seriedad. Creo que ha tocado techo ya como coalboradora, lo digo de verdad", ha asegurado.

Pero no se ha quedado ahí, sino que ha recomendado a las productoras que la fichen para otro proyecto muy diferente. "Si alguien tuviera visión, yo la contrataría para una serie, pero para una historia de buenos y malos, y ella que haga de mala malísima. Tiene registros y puede ser una buena actriz. Y no es malo lo que estoy diciendo". Kiko Matamoros coincidía con Jorge Javier: "Es muy buena actriz".