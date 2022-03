La curiosa propuesta de Megan Maxwell que desconcierta a Jordi Évole

'Lo de Évole' volvía este domingo con una nueva entrega y dejaba de lado el mundo del deporte, la música o la política para centrarse en la literatura.



Jordi Évole recibía a Megan Maxwell, aclamada escritora de novela erótica y romántica, que ha enganchado a millones de lectores alrededor del mundo y ha ayudado a romper tabúes sobre sexo.



ASÍ TRABAJA MEGAN MAXWELL

Si vende millones de libros y ocupa todos los rankings, ¿por qué es la primera vez que oyes su nombre?



Empieza #LoDeMegan ?? YA EN DIRECTO: https://t.co/2BejoipHVW pic.twitter.com/aZOSkJWEqD — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 13, 2022

EL INCÓMODO MOMENTO DE JORDI ÉVOLE

Durante la entrevista, el presentador quiso sabera la hora de ponerse a escribir una nueva novela erótica."Primero porque. Segundo porque hoy en díaque te cuenta muchísimas cosas. Y tercero, porque", decía Maxwell, que también revelabaa la hora de buscar información para escribir: "Pongo... Si busco que haya un trío en una bañera, lo que quiero es encontrar algo sobre tríos en una bañera para poder documentarme", contaba.Además,y de cómo cuando escribió 'Pídeme lo que quieras' aún no tenía despacho, sino que lo hacía mientras sus hijos veían la televisión en el salón, lo que le sirvió para más de una anécdota..Y yo decía, '¿por qué?'. Y me decían, 'porque te enciendes un cigarrillo y te echas para atrás en la silla'", comentaba, aunque admitía que "yo no me daba cuenta.", explicaba.La invitada de este domingo en 'Lo de Évole' también reveló quee incluso a veces se excita con ella: ". Aunque luego me quedo a dos velas, en el momento digo, 'esto tiene su cosita'", comentaba la escritora, ante lo que"Esta pregunta. Yo me documento, y lógicamente una hace lo que puede, como tú, ¿no? Yo me imagino que tú harás lo que puedas", decía mientras Évole admitía que se siente bastante incómodo hablando de sexo en público."Lo intentaré, pero es un tema que me corta.",antes de protagonizar otro desconcertante momento al hablar del mundo swinger., entonces vas a ciertos sitios o a ciertas fiestas y si tú quieres hacer un trío, una orgía o lo que te dé la gana, lo puedes hacer con total normalidad porque todo el mundo que está allí va a lo mismo, va a divertirse y pasarlo bien", relataba la novelista, antes de preguntar a Évole si lo había probado y plantearle ir juntos.",dejándolo totalmente desconcertado.", terminaba diciendo el presentador para salir del apuro.