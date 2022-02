Ucrania pide la expulsión de Rusia de Eurovisión con la normativa a su favor

Vladimir Putin hacía realidad este jueves los peores temores y atacaba Ucrania cobrándose ya decenas de muertos y numerosos heridos.



La OTAN ya ha anunciado las primeras consecuencias y se baraja un posible bloqueo económico para intentar forzar un alto al fuego, que ahora también llega al festival de Eurovisión.





Kalush Orchestra will represent Ukraine ???? in Turin with 'Stefania'! ??https://t.co/8iiGBQ3lKQ