Carlos Sobera da positivo en covid y es sustituido por Sandra Barneda en 'Secret Story'

'Secret Story' comenzó la emisión de su nueva edición hace unas semanas, la primera de anónimos, desde entonces ha pasado de todo dentro de la casa y también en plató. Actos vandálicos, peleas, sanciones disciplinarias, intervenciones desde otros programas, entradas de famosos€



Esta semana no podía ser menos y la gala ha contado con sorpresas , expulsiones y también con nuevas nominaciones.



Carmen Lomana ha entrado a la casa como nueva invitada VIP, tal y como Toñi Moreno anunció el pasado domingo, sin embargo, no fue la única sorpresa de la noche, contra todo pronóstico, Carlos Sobera, presentador habitual del formato no estaba al frente de la gala de este jueves, ¿que había pasado?





¡Hasta aquí #SecretGala6! En la casa creen que más de la mitad están nominados por las cuentas de @Carmen_Lomana ?? ¡El domingo tenemos nueva gala, ha sido un placer tenerte este jueves, @SandraBarneda! Eres MARAVILLOSA ?? pic.twitter.com/fzornxOKaJ — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 25, 2022

LA RAZÓN DE LA AUSENCIA DE CARLOS SOBERA

¡Hoy tendremos como presentadora a @SandraBarneda! Te deseamos una rápida recuperación @carlos_sobera y esperamos tenerte muy pronto en plató ?? ¡COMENZAMOS! #SecretGala6 pic.twitter.com/kwr8oZkXBF — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 24, 2022

CARMEN LOMANA SE LÍA CON LAS NOMINACIONES

¡Bienvenida a la casa, @Carmen_Lomana! Nos encantas a la parrilla y de todas formas ?? #SecretGala6 pic.twitter.com/7GRv5yhPAB — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 24, 2022

Carmen Lomana: "¡Pero que yo no soy una calculadora! Se me ha ido la olla a Camboya" #SecretGala6 pic.twitter.com/2Xqu9Ytrc7 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 25, 2022

La entrega de esta semana dedió comienzo con. La enmascarada resultó ser, cuya presencia sorprendió puesto que suele ser Sobera quién conduce las galas de los jueves.La catalanay desveló el motivo por el que el vasco no estaba presente en plató., por lo que no pudo acudir a su puesto de trabajo, no obstante, el televisivo sí quiso estar presente de alguna forma y conectó con el programa a través de una videollamada.y, aunque ya estoy saliendo, estoy un poco renqueante y para no contagiaros, me quedo en casa", contaba él mismo a los telespectadores.Durante la conexiónque se desearon mutuamente lo mejor, aunque, dónde algunos seguidores del 'reality' no entendieron por qué no fueo la elegida.La elección se ha debido a quehabitual del formato, por lo que ese compromiso justifica la elección de la presentadora de 'La isla de las tentaciones' para sustituir puntualmente aha sido la otra gran protagonista de la entrega, en una noche en la que, que ya es la eterna concursante en la cuerda floja.Sin embargo, han sido precisamente las nominaciones lo que le ha dado el primer 'problema' aen su participación en la casa de Guadalix de la Sierra.de cada concursante en las nominaciones, pero se hizo un pequeño lío yaseguraba desde plató que ", creo que lleva las cuentas perfectas", peroy aseguraba que estaba convencida de que ya se había perdido.Para saber cuál de las dos tenía razón, decidieron preguntar acomo llevaba el recuento y terminó con la invitada VIP...", exclamabadejando claro que no se había enterado de su cometido, de hecho, un error queen la casa.